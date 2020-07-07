В МОН попросили отсрочить призыв для выпускников 2020 года

Парням в возрасте 18-19 лет начали массово присылать повестки в военкомат. Об этом заявили в Министерстве образования и науки Украины.
В связи с этим МОН попросило Министерство обороны обратить внимание на проблему и отсрочить весенний призыв для выпускников 2020 года.
В министерстве также напомнили, что согласно решению Кабмина, граждане в возрасте 18-19 лет могут быть призваны на службу только по собственному желанию, которое подтверждается письменным заявлением.
В пресс-службе отметили, что временно исполняющий обязанности главы МОН Сергей Шкарлет держит этот вопрос на контроле.
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