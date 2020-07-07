Украина В МОН попросили отсрочить призыв для выпускников 2020 года

2020-07-07 19:30 501
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Парням в возрасте 18-19 лет начали массово присылать повестки в военкомат. Об этом заявили в Министерстве образования и науки Украины.

В связи с этим МОН попросило Министерство обороны обратить внимание на проблему и отсрочить весенний призыв для выпускников 2020 года.

В министерстве также напомнили, что согласно решению Кабмина, граждане в возрасте 18-19 лет могут быть призваны на службу только по собственному желанию, которое подтверждается письменным заявлением.

В пресс-службе отметили, что временно исполняющий обязанности главы МОН Сергей Шкарлет держит этот вопрос на контроле.

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