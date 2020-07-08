Эстония отдала украинской армии устаревшие пистолеты советской эпохи

Минобороны Эстонии бесплатно отправило в Украину партию из 2,4 тысячи пистолетов Макарова. Передавая Киеву устаревшее оружие совертской эпохи страна хочет поддержать укрепление потенциала самообороны Украины.
"Продолжающаяся агрессия России в Крыму и на востоке Украины неприемлема и оказывает более широкое влияние на безопасность Европы в целом. Этим грузом мы поддерживаем нашего союзника, который воюет в течение шести лет", - сказал министр обороны Эстонии Юри Луик.
Примечательно, что пистолеты отправлены по просьбе Украины. Они будут переданы армии.
Транспортные расходы в размере около 7 тыс. евро на поставку оружия будут покрыты за счет Эстонии.
Кроме того, Эстония поддерживает Украину в подготовке спецназа и в области военной медицины, а также делится опытом в области территориальной и киберзащиты.
СПРАВКА
ПМ (пистелет Макарова) - самозарядный пистолет, разработанный советским конструктором Николаем Макаровым в 1948 году. Принят на вооружение в 1951 году.
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