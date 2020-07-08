Украина Эстония отдала украинской армии устаревшие пистолеты советской эпохи

2020-07-09 08:12 387

Минобороны Эстонии бесплатно отправило в Украину партию из 2,4 тысячи пистолетов Макарова. Передавая Киеву устаревшее оружие совертской эпохи страна хочет поддержать укрепление потенциала самообороны Украины.

"Продолжающаяся агрессия России в Крыму и на востоке Украины неприемлема и оказывает более широкое влияние на безопасность Европы в целом. Этим грузом мы поддерживаем нашего союзника, который воюет в течение шести лет", - сказал министр обороны Эстонии Юри Луик.

Примечательно, что пистолеты отправлены по просьбе Украины. Они будут переданы армии.

Транспортные расходы в размере около 7 тыс. евро на поставку оружия будут покрыты за счет Эстонии.

Кроме того, Эстония поддерживает Украину в подготовке спецназа и в области военной медицины, а также делится опытом в области территориальной и киберзащиты.

СПРАВКА

ПМ (пистелет Макарова) - самозарядный пистолет, разработанный советским конструктором Николаем Макаровым в 1948 году. Принят на вооружение в 1951 году.

Калибр - 9-мм

Прицельная дальность - 50 м

Длина ствола - 93,5 мм

Начальная скорость пули - 315 м/с

Патрон: 9×18 мм ПМ

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