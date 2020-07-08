Украина Землю накроет мощная магнитная буря: названы даты

2020-07-08 21:00 438
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В июле Землю накроют сильные магнитные бури, первый удар ожидается 15 июля.

Об этом сообщает Politeka с ссылкой на Meteoprog.

После первого удара будут негативные последствия затяжного геошторма, которые мы будем чувствовать в течение трех дней. Людям с сердечно-сосудистыми болезнями советуют держать под рукой лекарства.

По словам специалистов, Солнце выбрасывает в пространство большое количество энергии каждую секунду, в последствии чего формируются солнечные вихри. В определенных случаях эти вихри достигаю Земли и воздействуют на её магнитное поле, то есть образуют магнитные бури.

Но магнитная активность не закончится 15-17 июля. Еще один метеоудар следует ожидать 29 июля, но его интенсивность будет ниже и слабее.

В эти дни мы можем чувствовать себя роздражительней, могут появиться проблемы со сном или излишняя нервозность. Также землян могут беспокоить внезапные головные боли, а в людей с хроническими болезнями могут быть обострение.

В дни магнитных бурь следует избегать стресса, пить успокаивающие и расслабляющие чаи. А перед сном можно принять теплую ванную с аромамаслами или солями.

Ранее сообщалось, что магнитная буря накрывала Украину в мае.

Геомагнитная обстановка ухудшилась к вечеру 19 мая. Такой же удар повторился ночью 20 мая. Уже 21 мая стало легче. Несмотря на то, что магнитная буря ожидалась, она была намного слабее.

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