Украина Поступающие могут получить отсрочку от призыва - заявление ОП, МОН и Генштаба

2020-07-08 22:00 222
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Поступающие 2020 года могут получить отсрочку от призыва на службу в армию. Об этом говорится в совместном решении Офиса Президента, Министерства образования и науки Украины и Генштаба ВСУ, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службу МОН.

"В связи с карантином, который был введен в Украине из-за распространения пандемии COVID-19, весенний призыв в армию перенесен на май-июль 2020 года - распоряжение правительства №179-р от 26 февраля 2020 года (с изменениями от 15 апреля 2020 года)", - напомнили в министерстве.

В то же время, отметили в пресс-службе, пунктом 5 настоящего документа определено, что граждане в возрасте 18-19 лет могут быть призваны на службу только по собственному желанию, которое подтверждается письменным заявлением.

"По поводу выпускников колледжей и университетов, то министерством образования и науки совместно с Офисом Президента и Генеральным штабом наработаны решения, которые позволят им, при желании, продолжить обучение на следующей ступени образования, тем самым получив отсрочку от весеннего призыва", - пояснили в МОН.

Сообщается также, что Министерство образования и науки предоставило соответствующие разъяснения приемным комиссиям учреждениям профессионального передвысшего и высшего образования по предварительной регистрации абитуриентов, которые планируют продолжить свое обучение, но подлежащих к призыву. Предварительная регистрация позволит таким абитуриентам получить документальное подтверждение о своих намерениях и на основании справки получить отсрочку до 1 октября 2020 года.

Напомним, накануне Министерство образования и науки Украины обратилось в Министерство обороны с ходатайством о предоставлении отсрочки от весеннего призыва выпускникам учреждений общего среднего, профессионального, специального перед высшими и высшего образования 2020 года.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В МОН попросили отсрочить призыв для выпускников 2020 года

2020-07-07 19:30 972

Пособия могут отобрать, украинцам озвучили жесткие требования: "Нужно немедленно...."

2020-06-29 19:30 10887

В Украине коронавирусом могут болеть 400 тыс. человек: эпидемиолог ужаснула цифрами

2020-06-28 15:00 2388

Украинские школы могут продолжить дистанционное обучение с сентября

2020-06-28 13:00 2172

Еще новости в разделе "Украина"

Поступающие могут получить отсрочку от призыва - заявление ОП, МОН и Генштаба

2020-07-08 22:00 222

Землю накроет мощная магнитная буря: названы даты

2020-07-08 21:00 438

Минфину разрешили внедрения "кассовых аппаратов в смартфоне"

2020-07-08 20:30 288

Иран уклоняется от компенсаций семьям жертв сбитого Боинга МАУ

2020-07-08 17:00 411
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Поступающие могут получить отсрочку от призыва - заявление ОП, МОН и Генштаба 2020-07-08 22:00 222
Землю накроет мощная магнитная буря: названы даты 2020-07-08 21:00 438
Минфину разрешили внедрения "кассовых аппаратов в смартфоне" 2020-07-08 20:30 288
Иран уклоняется от компенсаций семьям жертв сбитого Боинга МАУ 2020-07-08 17:00 411

Лента

22:00 Поступающие могут получить отсрочку от призыва - заявление ОП, МОН и Генштаба
21:30 В оккупированном Крыму начались боевые учения
21:00 Землю накроет мощная магнитная буря: названы даты
20:30 Минфину разрешили внедрения "кассовых аппаратов в смартфоне"
20:00 В Киеве на ж/д-вокзале будут измерять температуру со скоростью 120 человек в минуту
19:30 Тарас Креминь назначен языковым омбудсменом: что о нем известно
19:00 В Украине ввели новый запрет, срочное решение Кабмина: что изменилось
18:30 Дистанционное обучение в школах Киева продлят до конца карантина: что будет с 1 сентября
18:00 Шмыгаль отреагировал на идею введения налога с гектара земли
17:30 В суде над Порошенко неожиданный поворот: избирать меру пресечения не будут