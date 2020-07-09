Мир Facebook и Instagram провели массовое удаление фейковых аккаунтов и страниц

2020-07-13 08:39 1473

Facebook удалил десятки аккаунтов, использовавшихся для влияния на выборы в Украине. Об этом заявил глава отдела компании по кибербезопасности Натаниэль Глейхер, передает zn.ua.

Всего удалены 72 аккаунта в Facebook, 35 страниц и 13 учетных записей в Instagram. Они были объединены в сеть, частично работавшую в автоматизированном режиме в Украине, которая ориентировалась на "внутреннюю аудиторию". Расследование, утверждают в компании, позволило установить, что указанные страницы якобы "связаны с рекламным агентством Postmen DA в Украине".

Сеть была особенно активна в период президентских и парламентских выборов в Украине в 2019 году. Глейхер говорит, что с ее помощью "публиковали политические мемы, сатиру и другой контент, в том числе касающийся Крыма, НАТО, экономической политики Украины, внутренней политики, выборов, критики и поддержки различных кандидатов, в том числе Владимира Зеленского, Юлии Тимошенко и Петра Порошенко".

Кроме того, лица, которые использовали данные страницы и аккаунты, пытались скрыть свою личность, а также выдать себя за других людей. Часть страниц была удалена "за разжигание ненависти".

Также в Facebook добавляют, что 766 тысяч учетных записей входили в число подписчиков "одной или более страниц", о которых идет речь. Лица, которые управляли данной сетью, израсходовали около 1,93 млн долларов на размещение рекламы в Facebook и Instagram.

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