Украина ЗНО-2020: выпускникам выделят дополнительные бюджетные места, «отдельная квота у…»

2020-07-09 19:00 246

Для абитуриентов с оккупированных территорий Крыма и Донбасса будут выделены отдельные квоты на поступление в вузы для того, чтобы они не конкурировали с остальными выпускниками

Подробностями о вступительной кампании этого года поделился председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

Он объяснил, что выпускники с подконтрольных Киеву территорий не будут конкурировать за места в вузах с теми, кто живет во временно оккупированном Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

«У них отдельная квота…Когда мы рассматривали данный законопроект у себя на комитете, то решением комитета мы попросили премьер-министра, чтобы он выделил эту квоту отдельно как дополнение к количеству бюджетных мест, которая есть сейчас в Украине для широкого вступления», - рассказал Бабак.

Он уточнил, что в данный момент Минобразования и Минэкономики уже завершают работу по согласованию деталей для этой дополнительной бюджетной квоты.

Нардеп также не исключил возможности того, что такая специальная квота для абитуриентов с оккупированных территорий будет действовать и в последующие годы. Бабак подчеркнул, что это делается для того, чтобы снизить уровень конкуренции при поступлении в украинские вузы.

Ранее сообщалось, что дополнительную сессию ВНО запланировали провести с 24 июля по 10 августа. Результаты объявят до 14 августа.

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