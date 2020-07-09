Украина На пляжах Киева нашли кишечную палочку. Список

2020-07-09 21:30 189
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

15 пляжей в столице не отвечают санитарным требованиям

В Киеве 15 пляжей не отвечают санитарным требованиям, из них – на 12 нашли кишечную палочку. Об этом информирует Госпотребслужба после исследования проб воды, которое проводилось в начале июля.

Кишечную палочку обнаружили на пляжах: Венеция, Радуга, Детский, Золотой, Молодежный, Предместная Слободка, Радуга, Тельбин, Центральный, Троещина, Водоворот и Тельбин.

На пляже Галерный также не рекомендуют купаться из-за мелких водорослей и неприятного запаха. Несоответствия обнаружены также в пробах воды из питьевых фонтанчиков на пляжах Киева.

О результатах исследований уже проинформировали КГГА и Коммунальное предприятие Плесо.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Дистанционное обучение в школах Киева продлят до конца карантина: что будет с 1 сентября

2020-07-08 18:30 813

На всех пляжах Одессы в воде обнаружена кишечная палочка

2020-07-06 21:00 798

Журналисты раскрыли подноготную кандидата в мэры Киева Саши Дубинского «Пуделя»

2020-07-06 16:45 1242

Ученые нашли способ понижать давление без лекарств

2020-06-30 22:00 3720

Еще новости в разделе "Украина"

Синоптики сообщили, когда в Украину вернется летняя жара

2020-07-09 22:00 186

На пляжах Киева нашли кишечную палочку. Список

2020-07-09 21:30 189

ЗНО-2020: выпускникам выделят дополнительные бюджетные места, «отдельная квота у…»

2020-07-09 19:00 243

Самый ходовой вид карточного мошенничества - как не стать жертвой киберпреступника

2020-07-09 14:45 771
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Синоптики сообщили, когда в Украину вернется летняя жара 2020-07-09 22:00 186
На пляжах Киева нашли кишечную палочку. Список 2020-07-09 21:30 189
ЗНО-2020: выпускникам выделят дополнительные бюджетные места, «отдельная квота у…» 2020-07-09 19:00 243
Самый ходовой вид карточного мошенничества - как не стать жертвой киберпреступника 2020-07-09 14:45 771

Лента

22:00 Синоптики сообщили, когда в Украину вернется летняя жара
21:30 На пляжах Киева нашли кишечную палочку. Список
21:00 Генсек НАТО провёл переговоры с министром обороны Украины: что известно
20:30 Лига чемпионов: где смотреть жеребьевку плей-офф турнира
20:00 В МВФ озвучили условия для дальнейшего сотрудничества с Украиной
19:30 Границы Евросоюза могут не открыть до 2021 года
19:00 ЗНО-2020: выпускникам выделят дополнительные бюджетные места, «отдельная квота у…»
18:30 В Украине вводят электронные больничные: как это будет работать
видео 18:00 Что делать после возвращение из стран "красной" зоны: разъяснение для украинцев
17:30 В бюджете Украины недостача 38 млрд грн – глава Счетной палаты