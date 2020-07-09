На пляжах Киева нашли кишечную палочку. Список

15 пляжей в столице не отвечают санитарным требованиям
В Киеве 15 пляжей не отвечают санитарным требованиям, из них – на 12 нашли кишечную палочку. Об этом информирует Госпотребслужба после исследования проб воды, которое проводилось в начале июля.
Кишечную палочку обнаружили на пляжах: Венеция, Радуга, Детский, Золотой, Молодежный, Предместная Слободка, Радуга, Тельбин, Центральный, Троещина, Водоворот и Тельбин.
На пляже Галерный также не рекомендуют купаться из-за мелких водорослей и неприятного запаха. Несоответствия обнаружены также в пробах воды из питьевых фонтанчиков на пляжах Киева.
О результатах исследований уже проинформировали КГГА и Коммунальное предприятие Плесо.
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