Украина фото Зеленский продал дом под Киевом и переехал в резиденцию Конча-Заспа

2020-07-10 09:38 141
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Украинский лидер Владимир Зеленский уведомил Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) о продаже дома в Киевской области. 

"Глава государства в июле 2020 года продал дом в селе Иванковичи Киевской области. Кроме того, Владимир Зеленский осуществил продажу земельного участка, на котором расположен проданный дом", − сообщил Офис президента в Facebook.

Соответствующая информация была отражена в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления 7 июля.

Как указали в пресс-службе Зеленского, президент с семьей будет временно проживать в государственной резиденции Конча-Заспа.

Согласно декларации президента, проданный дом в селе Иванковичи площадью 353,5 кв. м был приобретен в 2008 году. Также в его собственности был земельный участок площадью 1200 кв. м.

Напомним, информация ОП появилась после выхода программы Схемы, в которой журналисты установили, что президент пользуется государственной дачей в Конча-Заспе, где накануне сделали ремонт за бюджетные средства.

В материале подчеркивается, что до прихода к власти Зеленский осуждал политиков, которые пользуются государственными льготами и привилегиями за счет бюджета и утверждал, что государственные резиденции надо "отдать детям".

По данным с сайта публичных закупок Prozorro, ремонт резиденции начался в конце 2019 года. Почти 200 тысяч гривен из госбюджета было потрачено на услуги "аварийно-восстановительных работ по текущему ремонту дома", еще 110 тысяч гривен ушло на "ремонт системы пожарной сигнализации".

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