Украина Спасатели предупредили украинцев о чрезвычайной опасности

2020-07-10 12:16 240

В пятницу в южных и восточных областях Украины ожидается чрезвычайная пожароопасность. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

"10 июля в восточных, Одесской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня на большей части территории Украины ожидается сухая погода, без осадков, днем температура поднимется до +31 градуса.

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