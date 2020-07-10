Украина Спасатели предупредили украинцев о чрезвычайной опасности

2020-07-10 12:16 240
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В пятницу  в южных и восточных областях Украины ожидается чрезвычайная пожароопасность. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

"10 июля в восточных, Одесской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня на большей части территории Украины ожидается сухая погода, без осадков, днем температура поднимется до +31 градуса.

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Спасатели предупредили украинцев о чрезвычайной опасности 2020-07-10 12:16 240
фото Зеленский продал дом под Киевом и переехал в резиденцию Конча-Заспа 2020-07-10 09:38 498
Синоптики сообщили, когда в Украину вернется летняя жара 2020-07-09 22:00 984

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