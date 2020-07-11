Украина Как в Украине изменились правила получения водительского удостоверения

2020-07-11 15:00 255

МВД изменило правила получения водительского удостоверения, внеся корректировки в теоретический, практический экзамены и обязав автошколы вести видеофиксацию этих процессов.

Об этом сообщает "Лига закон" со ссылкой на приказ МВД № 408 от 6 июля.

Так, Министерство внутренних дел утвердило: Инструкцию о порядке приема экзаменов для получения права управления транспортными средствами и выдачи удостоверений водителя; Инструкцию об использовании технических средств контроля во время сдачи экзаменов (в том числе с помощью фото- и видеотехники), сохранении полученной с помощью них информации и доступ к ней. Отмечается, что приказ вступил в силу в день публикации.

Так, теперь удостоверяющим подготовку и переподготовку водителей ТС будут значиться только: удостоверение о прохождении школы вождения, документ должен значиться в базе ЕГР МВД; документы об окончании учебного заведения, специализирующемся на подготовке водителей транспортных средств при условии, что у учреждения есть соответствующая лицензия.

Если ученик не прошел экзамен после прохождения школы, его документы позволяют исправить это в течение двух лет.

Теоретический экзамен

В экзаменационном билете будет 20 вопросов, в котором будет по пять вариантов ответов - лишь один из них правильный. Ученикам будут задавать только те вопросы, которые касаются их категории транспорта. На все вопросы ученик должен ответить за 20 минут. При допущении трех и более ошибок, не успел ответить на все вопросы, был уличен в списывании, то его ответы не засчитываются, а экзамен считается не сданным.

Результаты теоретического экзамена хранятся три месяца, проваливший тест ученик не будет допущен к практическому экзамену.

Практический экзамен

Первый этап практического экзамена проходит на специальной изолированной от дорожного движения площадке, тест проходит не менее 10 минут до определения умения управлять ТС. Второй этап в условиях города будет проводиться не менее 20 минут. На этом этапе инструктор определит способность управлять ТС безопасно для других участников движения.

Длительность практической части не должна превышать 60 минут, у ученика есть три попытки пересдать практический экзамен. Если три попытки оказалось недостаточно для усвоения материала, в четвертый раз ученика допустят к практике после повторного прохождения курса.

Видеофиксация

Теоретический и практический экзамены записываются на видео. На ролике будут зафиксированы лица ученика, инструктора, их действия, продолжительность экзамена, все действия присутствующих в машине, дата съемки. Примечательно, что видео записывается таким образом, чтобы сохранить кадры даже в случае отключения питания.

Напомним, сервисные центры МВД возобновили практические экзамены, которые необходимо сдать для получения водительских прав. Записаться на них можно по телефону того сервисного центра, где проходил теоретический экзамен.

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