Украина ЗНО-2020: в Украине резко меняют правила поступления в вузы, новый закон уже подписан

2020-07-11 11:00 1497

Президент Украины Украины Владимир Зеленский в пятницу, 10 июля, подписал закон о возможности поступления в вузы жителей временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма без ВНО. Об этом сообщила пресс-служба ОПУ.

"Мы боремся за молодежь на временно оккупированных территориях, за их ум и талант. Поэтому нужно максимально поощрять таких выпускников переезжать на подконтрольную Украины территорию, вступать в наши учебные заведения, учиться в украинской системе образования", - заявил Зеленский.

Отмечается, что принятый закон разрешает абитуриентам с временно оккупированных территорий Крыма, Донбасса и населенных пунктов, находящихся на линии соприкосновения, право поступить в учреждения высшего образования без сдачи ВНО.

Так, у выпускников есть возможность вступить в любой вуз по квоте, которая определяется Министерством образования.

Отмечается, что закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

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