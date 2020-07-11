Президент Украины Украины Владимир Зеленский в пятницу, 10 июля, подписал закон о возможности поступления в вузы жителей временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма без ВНО. Об этом сообщила пресс-служба ОПУ.
"Мы боремся за молодежь на временно оккупированных территориях, за их ум и талант. Поэтому нужно максимально поощрять таких выпускников переезжать на подконтрольную Украины территорию, вступать в наши учебные заведения, учиться в украинской системе образования", - заявил Зеленский.
Отмечается, что принятый закон разрешает абитуриентам с временно оккупированных территорий Крыма, Донбасса и населенных пунктов, находящихся на линии соприкосновения, право поступить в учреждения высшего образования без сдачи ВНО.
Так, у выпускников есть возможность вступить в любой вуз по квоте, которая определяется Министерством образования.
Отмечается, что закон вступает в силу на следующий день после опубликования.
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