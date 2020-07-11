Украина В Киеве водитель получил рекордный штраф: за что его наказали

2020-07-11 12:30 369
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В Киеве водитель фуры получил рекордный штраф за перегруз

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

В департаменте сообщили, что 9 июля, был зафиксирован рекордный штраф на сумму 6,5 тыс. евро в пункте взвешивания на Столичном шоссе.

"Общий вес нарушителя составил 61,84 тонны, что на 21,84 тонны больше разрешенного", - говорится в сообщении.

Отмечается, что маршрут грузовика должен был пролегать из Киевской области на Полтавщину.

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА напомнили, что комплексы габаритно-весового контроля в круглосуточном режиме функционируют на всех въездах в Киев: 36-в км трассы Киев-Чоп, 7 км трассы Киев-Одесса, с. Подснежники по ул. Броварской, пересечении ул. Кольцевая и Г.Барского и на Столичном шоссе.

Как известно, закон об увеличении штрафов за перегруз фур вступил в силу в сентябре 2019 года. Сумма штрафа может быть совершенно разной - она зависит от того, на сколько вес превышает норму. Например, если вес больше на 5-10%, штраф составит 8,5 тыс. грн, на 10-20% - штраф 17 тыс. грн, более 20% - 34 тыс. грн. До вступления в силу данного закона штрафы за перегруз были значительно меньше - в диапазоне от 510 до 680 грн.

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