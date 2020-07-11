Украина Минздрав хочет закрыть пляжи в Украине: список

2020-07-11 13:00 417
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Министерство здравоохранения Украины не рекомендует купаться на пляжах Киева и еще пяти областей Украины из-за кишечной палочки

Министерство здравоохранения Украины, из-за отклонения показателей качества воды, рекомендовало закрыть ряд пляжей в Киеве, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

Так, в воде была обнаружена кишечная палочка, - передает Хвиля со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья.

В Киеве кишечная палочка найдена на пляже "Пуща-Водица". А пляжи "Вербный", "Пуща-Водица"(5-7 линия ) на реке Горенка не соответствуют качеству по химическим показателям.

В Донецкой области рекомендовали закрыть пляж около гостиницы "Турист" в Мариуполе. Возле поселка городского типа Ялта обнаружили бактерию v. Parahaemolуtiсus, которая может вызвать желудочные заболевания.

В Запорожской области кишечную палочку нашли на пляже "Центральный – левая сторона" в областном центре. Также рекомендовали закрыть пляж "Солнечный" в Энергодаре, а на пляже "Правый берег" в Запорожье вода не соответствует химическим показателям.

В Николаеве кишечную палочку нашли на пляжах "Чайка", "Прибой" и "Стрелка". Также рекомендовали закрыть пляж в Первомайске.

На Одесчине вредные бактерии обнаружили на пляже "Аркадия", "Дельфин" и на 13 и 16 станции Большого Фонтана.

В Херсонской области кишечную палочку нашли на пляже Новой Каховки.

Медики рекомендовали установить щиты о запрете купания. Пробы воды эксперты исследовали с 19 по 25 июня.

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