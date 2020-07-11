Украина Синоптик предупредила украинцев о дикой жаре с грозами

2020-07-11 13:30 336

В Украину возвращается жара - в субботу, 11 июля, на всей территории страны ожидается до +28 + 33 градусов. Осадков не прогнозируется, кроме грозовых дождей в западных областях.

Об этом в Facebook написала известный украинский синоптик Наталья Диденко.

В то же время синоптик предупредила, что после резкого повышения температуры с 12 июля начнется похолодание.

"На Петра и Павла 12 июля в западной части Украины температура воздуха в воскресенье снизится до + 14 + 20 градусов да еще и с сильными грозовыми дождями", - прогнозирует синоптик.

По ее словам, в воскресенье, 12 июля, дожди с грозами пройдут во второй половине дня в Житомирской, Киевской, Черниговской областях, в Крыму и Приазовье. На остальной территории будет сухо и жарко, до + 29 + 33 градусов.

"В Киеве в субботу ожидается солнце и жара, + 30 + 32 градуса. В воскресенье в столице во второй половине дня возможен дождь с грозой, + 28 + 29 градусов. В понедельник в Киеве существенно похолодает", - написала Диденко.

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