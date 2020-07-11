Коронавирус можно определять по голосу: подробности от ученых

Коронавирус можно диагностировать по голосу, так как он может меняться из-за каких-либо проблем с легкими.
К такому выводу пришли специалисты из MIT, говорится в статье журнала IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology.
Специалисты отметили, что речь и голос человека во многом зависят от дыхательного аппарата, а проблемы с легкими обязательно отражаются на том, как человек говорит.
Во время изучения данного вопроса ученые использовали записи голосов знаменитостей, у которых обнаруживали COVID-19, протекавший бессимптомно.
Для получения нужной информации специалисты сопоставляли записи до инфицирования и после того, как стало известно о заражении.
Авторы исследования смогли доказать, что при заражении коронавирусом существенно сокращается разнообразие звуковых сигналов.
При этом ученые предупредили, что это только первые стадии исследования и они использовали образцы голосов всего пяти человек.
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