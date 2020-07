Коронавирус Коронавирус можно определять по голосу: подробности от ученых

2020-07-11 14:00 369

Коронавирус можно диагностировать по голосу, так как он может меняться из-за каких-либо проблем с легкими.

К такому выводу пришли специалисты из MIT, говорится в статье журнала IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology.

Специалисты отметили, что речь и голос человека во многом зависят от дыхательного аппарата, а проблемы с легкими обязательно отражаются на том, как человек говорит.

Во время изучения данного вопроса ученые использовали записи голосов знаменитостей, у которых обнаруживали COVID-19, протекавший бессимптомно.

Для получения нужной информации специалисты сопоставляли записи до инфицирования и после того, как стало известно о заражении.

Авторы исследования смогли доказать, что при заражении коронавирусом существенно сокращается разнообразие звуковых сигналов.

При этом ученые предупредили, что это только первые стадии исследования и они использовали образцы голосов всего пяти человек.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире