Життя Затримано 46-річного мешканця Львова, який ножем поранив в живіт співробітника ТЦК

2026-01-15 13:34

Мешканця Львова, який ножем поранив співробітника ТЦК, затримали. Нині 46-річному чоловіку повідомили про підозру. Про це йдеться в повідомленні Львівської обласної прокуратури.

Прокурори нагадали, що 11 січня в Шевченківському районі міста під час виконання службових обов’язків місцевий житель поранив 47-річного співробітника Галицько-Франківського ОРТЦК.

Під час перевірки обліково-реєстраційних документів львів'янин витягнув ніж і вдарив ним тцкашника в живіт.

Зловмисник після скоєного сів у свій мікроавтобус та втік, а пораненого доставили до лікарні, де він й досі перебуває.

Згодом правоохоронці розшукали та затримали нападника і повідомили йому про підозру у насильстві щодо службової особи, яка виконує громадський обов'язок (ч. 3 ст. 350 КК України).