Спорт Тайсон Ф'юрі розкрив ключові причини свого повернення у великий бокс

2026-01-13 14:40

Ексчемпіон світу у надважкій категорії Тайсон Ф'юрі розкрив причини, чому вирішив відновити свою кар'єру після року перерви.

Британець наголосив, що його повернення на ринг зумовлене лише любов'ю до боксу.

"Я виграв буквально все. Від регіональних поясів в Англії до чемпіонських титулів світу. Я двічі ставав боксером року, двічі за версією журналу The Ring, я володів поясом WBC - абсолютно все. Але для мене немає нічого важливішого за бійцівське ремесло. Я люблю цей боксерський бізнес.

Для мене тут немає фінансової мотивації. Я заробив величезний статок. Справа не в грошах, хоч, звісно, я завжди хочу гарних умов. Однак головне - це любов до боїв та спорту. Мені 37, цього року виповниться 38, я вже старий виродок. Але я люблю битися, і у мене немає інших інтересів - тільки битися", - заявив Ф'юрі.