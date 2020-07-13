Мир На большинстве курортов ЕС не хотят видеть туристов из США и Китая

2020-07-13 15:45 396
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Две трети жителей Италии этим летом не хотят видеть у себя в стране американских туристов. Об этом, со ссылкой на социологическое исследование сообщает TheLocal.

Кроме того, путешественников из Китая у себя в стране не хотят видеть 57 процентов респондентов, а против британских туристов высказалось 44 процента прошенных.

Аналогичные тенденции наблюдались во Франции, Испании, Германии, Дании, Норвегии и Финляндии, где эксперты опросили по тысяче человек. В каждой стране против американских туристов этим летом выступали 61-79 процентов жителей. Также многие (57-77 процентов) выступают против гостей из Китая.

При этом и сами американцы не сильно стремятся в Европу. Только 17 процентов американских респондентов заявили, что готовы рассмотреть возможность проведения отпуска в Италии этим летом, примерно столько же заявили, что поедут во Францию, Испанию или Германию.

По состоянию на данный момент украинских туристов готовы принимать пять стран. Албания и Турция готовы свободно принимать украинцев, а Египет, Хорватия и Черногория - с условиями.

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