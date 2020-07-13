Коронавирус С 15 июля Венгрия вводит ограничения на въезд для граждан Украины

2020-07-14 08:12 216
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

С 15 июля Венгрия вводит новые ограничения на трансграничные поездки в связи со всплеском новых случаев заболевания в нескольких странах.

Как указано в сообщении администрации премьер-министра страны, все венгерские граждане, возвращающиеся из стран с высоким риском распространения инфекции, то есть из "желтой" и "красной" зон, должны будут пройти медицинский осмотр на границе и отбыть карантин.

Это касается и иностранцев, прибывающих из стран "желтой" зоны. Въезд иностранцев из стран "красной" зоны будет запрещен.

К "красной" категории относятся, в частности, балканские страны и Украина, Сербия и Румыния занесены в список "желтых", а въезд из Хорватии пока не регламентируется. Зоны определяются по степени риска распространения коронавируса, где "красная" - самая опасная, "зеленая" - потенциально не опасна.

Водители, занимающиеся грузовыми перевозками, транзитные пассажиры, а также прибывающие с деловыми поездками освобождаются от ограничений. Однако, в выборочном порядке их могут подвергнуть медосмотру.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Глава ВОЗ заявил, что многие страны неправильно ведут борьбу с COVID-19

2020-07-14 09:11 123

С 15 июля Венгрия вводит ограничения на въезд для граждан Украины

2020-07-14 08:12 216

В Украине стало меньше госпитализаций с коронавирусом - Минздрав

2020-07-13 22:00 729

Авиабилеты для украинцев подорожают

2020-07-13 16:30 792
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Глава ВОЗ заявил, что многие страны неправильно ведут борьбу с COVID-19 2020-07-14 09:11 123
С 15 июля Венгрия вводит ограничения на въезд для граждан Украины 2020-07-14 08:12 216
В Украине стало меньше госпитализаций с коронавирусом - Минздрав 2020-07-13 22:00 729
Авиабилеты для украинцев подорожают 2020-07-13 16:30 792

Лента

09:40 Какие законопроекты Верховная Рада рассмотрит 14 июля - повестка дня
09:11 Глава ВОЗ заявил, что многие страны неправильно ведут борьбу с COVID-19
08:39 Обострение на Донбассе: бьют запрещенные минометы, есть жертвы и раненые
08:12 С 15 июля Венгрия вводит ограничения на въезд для граждан Украины
22:00 В Украине стало меньше госпитализаций с коронавирусом - Минздрав
21:30 Доллар в Украине подскочил выше психологической отметки
21:00 На границе Азербайджан и Армения начали воевать: есть жертвы
20:30 Рада в первом чтении поддержала законопроект, который ужесточает наказание за пьяное вождение
20:00 Смертельное ДТП под Киевом: задержанному сообщили о подозрении
19:30 Кулеба рассказал, кому на самом деле нужна вода в Крыму