Коронавирус С 15 июля Венгрия вводит ограничения на въезд для граждан Украины

2020-07-14 08:12 216

С 15 июля Венгрия вводит новые ограничения на трансграничные поездки в связи со всплеском новых случаев заболевания в нескольких странах.

Как указано в сообщении администрации премьер-министра страны, все венгерские граждане, возвращающиеся из стран с высоким риском распространения инфекции, то есть из "желтой" и "красной" зон, должны будут пройти медицинский осмотр на границе и отбыть карантин.

Это касается и иностранцев, прибывающих из стран "желтой" зоны. Въезд иностранцев из стран "красной" зоны будет запрещен.

К "красной" категории относятся, в частности, балканские страны и Украина, Сербия и Румыния занесены в список "желтых", а въезд из Хорватии пока не регламентируется. Зоны определяются по степени риска распространения коронавируса, где "красная" - самая опасная, "зеленая" - потенциально не опасна.

Водители, занимающиеся грузовыми перевозками, транзитные пассажиры, а также прибывающие с деловыми поездками освобождаются от ограничений. Однако, в выборочном порядке их могут подвергнуть медосмотру.

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