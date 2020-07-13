Украина Рада в первом чтении поддержала законопроект, который ужесточает наказание за пьяное вождение

2020-07-13 20:30 75
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В понедельник, 13 июля, Верховная Рада Украины во время внеочередного заседания поддержала в первом чтении законопроект об усилении ответственности водителей за вождение в нетрезвом виде и превышение скорости. За документ проголосовали 282 народных депутата.

Проголосованный законопроект не предусматривает повышение штрафа за пьяное вождение (в настоящее время егоо максимальный размер составляет 20 400 гривен, - ред.). Однако он дополнительно предлагает наказывать нарушителей административным арестом на 10-15 суток, а также лишением права управлять транспортом на срок от 3 до 10 лет. Такое наказание водитель может получить, если произойдет повторное нарушение в течение года.

Кроме того, за превышение скорости более чем на 50 км/ч законопроектом предлагается увеличить штраф с 510 до 3400 гривен.

Помимо этого документ отменяет нормы, предусматривающие наложение штрафных баллов на водителей и закрепляет возможность для полицейских использовать технические средства видеозаписи.

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