Украина Украинцам подсказали, как докупить пенсионный стаж

2020-07-14 20:30 246
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Украинцы после пенсионной реформы смогут получать две или три пенсии вместо одной.

Об этом Обозревателю рассказали на горячей линии Пенсионного фонда Украины.

Вдобавок к этому, те, кому не хватит стажа для выхода на пенсию в 60 лет, могут его докупить. К тому же, чем раньше это сделать, тем дешевле придется заплатить.

По словам специалистов Пенсионного фонда, есть два способа дополучить стаж.

Первый – это когда человек еще не достиг пенсионного возраста, однако официально не работает и понимает, что стажа ему не хватает. В таком случае в налоговой службе по месту регистрации можно заключить добровольное соглашение об уплате единого социального взноса с минимальной зарплаты. На данный момент он составляет 1039 грн в месяц. «Размер минимальной пенсии при этом составляет 1712 грн. То есть вы сейчас заплатите тысячу, а потом получите 1,7 тысячи».

Отмечается, что особенность такого способа состоит в том, что стаж покупается по одному месяцу. Аналогично тому, как вы бы работали и сами платили ЕСВ. Таким образом, если для пенсии остался год и вам не хватает двух лет, такой способ не подойдет – все равно придется использовать второй метод.

Второй метод – это если человеку уже исполнилось 60 лет и нужно купить сразу несколько лет стажа. Размер ЕСВ в таком случае уплачивается в двойном размере. К примеру, 2078 грн в месяц или 24,9 тыс. за год.

«Сумма уплаченного единого взноса не может быть меньше двух минимальных. При этом граждане самостоятельно определяют период, за который могут заключить договор о добровольном участии. Если вы 8 лет назад не работали два года, можете доплатить за те годы», – рассказали в ПФУ.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Субсидии на коммуналку: украинцам показали, кто и сколько денег получает

2020-07-13 17:00 2331

Новое правило выхода на пенсию, в ПФУ выдали важный нюанс о стаже и выплатах

2020-07-11 12:00 9009

НБУ пояснил, что делать пострадавшим от мошенничества клиентам банков

2020-07-10 18:29 2292

В Украине вводят электронные больничные: как это будет работать

2020-07-09 18:30 1365

Еще новости в разделе "Украина"

Смертельное ДТП под Киевом: в МВД прокомментировали требование Зеленского ужесточить наказание

2020-07-14 21:30 168

Украинцам подсказали, как докупить пенсионный стаж

2020-07-14 20:30 246

Рада одобрила посадку на 12 лет для похитителей машин

2020-07-14 19:30 291

Деньги исчезли и могут не вернуть, ПриватБанк добил предупреждением: "Необходимо авторизоваться..."

2020-07-14 19:00 726
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Смертельное ДТП под Киевом: в МВД прокомментировали требование Зеленского ужесточить наказание 2020-07-14 21:30 168
Украинцам подсказали, как докупить пенсионный стаж 2020-07-14 20:30 246
Рада одобрила посадку на 12 лет для похитителей машин 2020-07-14 19:30 291
Деньги исчезли и могут не вернуть, ПриватБанк добил предупреждением: "Необходимо авторизоваться..." 2020-07-14 19:00 726

Лента

22:00 Ученые обнаружили гигантскую стену в космосе
21:30 Смертельное ДТП под Киевом: в МВД прокомментировали требование Зеленского ужесточить наказание
21:00 В Украине резко изменилась цена "борщевого набора"
20:30 Украинцам подсказали, как докупить пенсионный стаж
20:00 Почти треть областей Украины имеют сложную эпидемическую ситуацию – Минздрав
19:30 Рада одобрила посадку на 12 лет для похитителей машин
19:00 Деньги исчезли и могут не вернуть, ПриватБанк добил предупреждением: "Необходимо авторизоваться..."
фото + видео 18:30 Украинцы массово пытаются прорваться в ЕС: в очередях стоят сотни авто
18:00 Азербайджан заявил о новых ударах по Армении: убиты около 100 солдат
17:30 Нацбанк предупредил украинцев о новой афере мошенников