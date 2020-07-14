Украина Украинцам подсказали, как докупить пенсионный стаж

2020-07-14 20:30 246

Украинцы после пенсионной реформы смогут получать две или три пенсии вместо одной.

Об этом Обозревателю рассказали на горячей линии Пенсионного фонда Украины.

Вдобавок к этому, те, кому не хватит стажа для выхода на пенсию в 60 лет, могут его докупить. К тому же, чем раньше это сделать, тем дешевле придется заплатить.

По словам специалистов Пенсионного фонда, есть два способа дополучить стаж.

Первый – это когда человек еще не достиг пенсионного возраста, однако официально не работает и понимает, что стажа ему не хватает. В таком случае в налоговой службе по месту регистрации можно заключить добровольное соглашение об уплате единого социального взноса с минимальной зарплаты. На данный момент он составляет 1039 грн в месяц. «Размер минимальной пенсии при этом составляет 1712 грн. То есть вы сейчас заплатите тысячу, а потом получите 1,7 тысячи».

Отмечается, что особенность такого способа состоит в том, что стаж покупается по одному месяцу. Аналогично тому, как вы бы работали и сами платили ЕСВ. Таким образом, если для пенсии остался год и вам не хватает двух лет, такой способ не подойдет – все равно придется использовать второй метод.

Второй метод – это если человеку уже исполнилось 60 лет и нужно купить сразу несколько лет стажа. Размер ЕСВ в таком случае уплачивается в двойном размере. К примеру, 2078 грн в месяц или 24,9 тыс. за год.

«Сумма уплаченного единого взноса не может быть меньше двух минимальных. При этом граждане самостоятельно определяют период, за который могут заключить договор о добровольном участии. Если вы 8 лет назад не работали два года, можете доплатить за те годы», – рассказали в ПФУ.

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