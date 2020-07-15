Мир Протесты в столице Болгарии переросли в масштабные столкновения с полицией

2020-07-15 14:45 153
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В Болгарии во время антиправительственных протестов демонстранты бросали бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью в полицейских. В результате этого ранены два правоохранителя, сообщает Deutsche Welle.

О том, что протесты с требованиями отставки консервативного главы Совета министров Болгарии Бойко Борисова переросли в Софии в столкновения с полицией, сообщил накануне заместитель руководителя столичного департамента полиции Антон Златанов.

По его словам, в результате столкновений в городе ранены двое полицейских и один демонстрант. Шесть митингующих задержаны. Нарушители правопорядка громили витрины магазинов и бросали в правоохранителей бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью и красной краской, пишет издание.

Напомним, протесты в столице Болгарии продолжаются уже шестой день подряд. В администрации президента страны Румена Радева прошли обыски в рамках расследования двух не связанных друг с другом дел о коррупции и разглашения государственной тайны. Полиция арестовала для допроса советника президента по вопросам безопасности Илью Милушева и уполномоченного по борьбе с коррупцией Пламена Узунова.

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