Обострение на границе Азербайджана и Армении, много погибших

Сегодня уже третий день пограничных столкновений между между Азербайджаном и Арменией. По данным Reuters, в конфликте за минувшие сутки погибли еще 12 человек.
Со стороны Азербайджана погибли семь солдат и одно гражданское лицо, с армянской стороны - четыре военнослужащих.
Замминистра обороны Азербайджана Керем Велиев уточнил, что среди семи убитых азербайджанских военнослужащих были генерал-майор армии и полковник. Министерство обороны Армении заявило, что среди погибших были майор и капитан.
НАТО призвало Азербайджан и Армению принять все необходимые меры для предотвращения дальнейшей эскалации.
Напомним, Армения и Азербайджан уже давно находятся в конфликте по поводу отколовшегося от Азербайджана, в основном этнического армянского региона Нагорного Карабаха. Но последние столкновения произошли в районе Тавуша на северо-востоке Армении.
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