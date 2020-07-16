Мир Обострение на границе Азербайджана и Армении, много погибших

2020-07-16 12:16 252

Сегодня уже третий день пограничных столкновений между между Азербайджаном и Арменией. По данным Reuters, в конфликте за минувшие сутки погибли еще 12 человек.

Со стороны Азербайджана погибли семь солдат и одно гражданское лицо, с армянской стороны - четыре военнослужащих.

Замминистра обороны Азербайджана Керем Велиев уточнил, что среди семи убитых азербайджанских военнослужащих были генерал-майор армии и полковник. Министерство обороны Армении заявило, что среди погибших были майор и капитан.

НАТО призвало Азербайджан и Армению принять все необходимые меры для предотвращения дальнейшей эскалации.

Напомним, Армения и Азербайджан уже давно находятся в конфликте по поводу отколовшегося от Азербайджана, в основном этнического армянского региона Нагорного Карабаха. Но последние столкновения произошли в районе Тавуша на северо-востоке Армении.

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