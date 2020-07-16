Мир Хакеры взломали аккаунты Маска, Безоса, Гейтса, Обамы и Байдена

2020-07-17 13:12 318
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В США хакеры совершили взлом Twitter-аккаунтов Илона Маска, Джеффа Безоса, Билла Гейтса, экс-президента Барака Обамы, экс-вице-президента Джо Байдена, а также певца Канье Уэста. Об этом сообщает BBC.

В результате взлома в официальных микроблогах известных американцев появились сообщения с просьбой перечислить пожертвования в криптовалюте с обещанием вернуть двойную сумму.

"Все просят, чтобы я вернул деньги, и сейчас самое время. Вы отправляете 1000 долларов, я возвращаю вам 2000 долларов", - такой твит появился на странице основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса.

Подобные сообщения появились и у других жертв кибератаки.

Крупные компании Uber и Apple Corporation также подверглись нападению хакеров.

Твиты были удалены через несколько минут после их публикации.

За короткое время на онлайн адрес, указанный в твитах, были перечислены сотни пожертвований на общую сумму более 100 тыс. долларов США.

Подобного рода мошенничества с обещанием удвоить биткойны были распространены в США в течение многих лет. Но эта атака стала беспрецедентной, поскольку много известных людей были скомпрометированы одновременно. У всех взломанных учетных записей Twitter есть миллионы подписчиков. Предполагают, что проблема заключается в самой платформе Twitter.

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