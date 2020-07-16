Украина ЗНО 2020: украинским выпускникам подложили свинью, "чтобы отсеять слабых..."

2020-07-16 17:30 744
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Стало понятно, каким образом во время ЗНО 2020 отсеивают "слабых" абитуриентов

Так, Украинский центр оценивания качества образования использовал в заданиях теста ВНО по украинскому языку и литературе незнакомое для участников внепрограммное произведение. В Центре признаются, что сделали это специально, ведь таким образом можно выявить более сильных участников и отсеять слабых.

Как отмечается в разъяснении к заданиям теста, в этом году в тетради сертификационной работы по украинскому языку и литературе основной сессии ВНО в части 2 «Украинская литература» помещены ряд задач (кластерные задачи), касающиеся незнакомого для тестируемых внепрограммного поэтического произведения (задание № 49-53).

Такая практика использования кластерных тестовых заданий к незнакомым текстам не нова. В Центре отмечают, что указанные задачи предусматривают не только проверку знаний, умений и навыков участников тестирования в области литературы, но и практическое применение их при работе с художественным текстом, который не входит в школьную программу.

Отметим, 16 июля экспертная комиссия Центра установила порог теста ВНО по математике на уровне 9 тестовых баллов. То есть все участники тестирования, результат которых равен или выше этого порог, смогут использовать полученные результаты во время участия в нынешней вступительной кампании.

В 2020 году тестирование по математике прошли 152 079 участников. Количество участников ЕГЭ, которые не сдали тест по математике составляет 12.71% от общего количества. Результаты должны быть объявлены до 17 июля.

Кроме того, Центр установил порог теста ВНО по физике, и он составил 12 тестовых баллов. Отмечается, что количество участников ЕГЭ, которые не сдали тест по физике, составляет 7,7% от общего количества участников тестирования. Результаты также будут объявлены 17 июля.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

ЗНО-2020: выпускникам выделят дополнительные бюджетные места, «отдельная квота у…»

2020-07-09 19:00 1845

Украина не готова к дистанционному началу учебного года в сентябре, - Зеленский

2020-07-09 13:44 1380

В МОН попросили отсрочить призыв для выпускников 2020 года

2020-07-07 19:30 1377

Когда будут известны результаты ВНО 2020 в Украине

2020-07-07 17:00 1584

Еще новости в разделе "Украина"

Названы самые высокие и самые низкие пенсии в Украине

2020-07-16 20:00 69

В Украине водителям готовят неприятный "сюрприз" - будет как в России

2020-07-16 19:30 114

ЗНО 2020: украинским выпускникам подложили свинью, "чтобы отсеять слабых..."

2020-07-16 17:30 744

Укрзализныця с 16 июля начала продавать билеты на все места в вагонах

2020-07-16 15:46 462
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Названы самые высокие и самые низкие пенсии в Украине 2020-07-16 20:00 69
В Украине водителям готовят неприятный "сюрприз" - будет как в России 2020-07-16 19:30 114
ЗНО 2020: украинским выпускникам подложили свинью, "чтобы отсеять слабых..." 2020-07-16 17:30 744
Укрзализныця с 16 июля начала продавать билеты на все места в вагонах 2020-07-16 15:46 462

Лента

20:00 Названы самые высокие и самые низкие пенсии в Украине
19:30 В Украине водителям готовят неприятный "сюрприз" - будет как в России
19:00 В Минфине дали прогноз по курсу доллара до конца года
18:30 В Минфине заявили, что из коронавирусного фонда потратили почти все деньги
18:04 Зеленский продал дом и переехал на госдачу из-за развода с женой
18:00 "Все устали": Зеленский неожиданно изменил сроки карантина, что теперь будет
17:30 ЗНО 2020: украинским выпускникам подложили свинью, "чтобы отсеять слабых..."
17:00 В Кабмине оценили назначение нового главы НБУ
16:30 В ВОЗ назвали причины роста коронавируса в Украине
15:46 Укрзализныця с 16 июля начала продавать билеты на все места в вагонах