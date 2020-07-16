Украина ЗНО 2020: украинским выпускникам подложили свинью, "чтобы отсеять слабых..."

2020-07-16 17:30 744

Стало понятно, каким образом во время ЗНО 2020 отсеивают "слабых" абитуриентов

Так, Украинский центр оценивания качества образования использовал в заданиях теста ВНО по украинскому языку и литературе незнакомое для участников внепрограммное произведение. В Центре признаются, что сделали это специально, ведь таким образом можно выявить более сильных участников и отсеять слабых.

Как отмечается в разъяснении к заданиям теста, в этом году в тетради сертификационной работы по украинскому языку и литературе основной сессии ВНО в части 2 «Украинская литература» помещены ряд задач (кластерные задачи), касающиеся незнакомого для тестируемых внепрограммного поэтического произведения (задание № 49-53).

Такая практика использования кластерных тестовых заданий к незнакомым текстам не нова. В Центре отмечают, что указанные задачи предусматривают не только проверку знаний, умений и навыков участников тестирования в области литературы, но и практическое применение их при работе с художественным текстом, который не входит в школьную программу.

Отметим, 16 июля экспертная комиссия Центра установила порог теста ВНО по математике на уровне 9 тестовых баллов. То есть все участники тестирования, результат которых равен или выше этого порог, смогут использовать полученные результаты во время участия в нынешней вступительной кампании.

В 2020 году тестирование по математике прошли 152 079 участников. Количество участников ЕГЭ, которые не сдали тест по математике составляет 12.71% от общего количества. Результаты должны быть объявлены до 17 июля.

Кроме того, Центр установил порог теста ВНО по физике, и он составил 12 тестовых баллов. Отмечается, что количество участников ЕГЭ, которые не сдали тест по физике, составляет 7,7% от общего количества участников тестирования. Результаты также будут объявлены 17 июля.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире