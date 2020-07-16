Украина В Украине водителям готовят неприятный "сюрприз" - будет как в России

2020-07-16 19:30 117

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона №2695, который предполагает ужесточение ответственности за пьяное вождение автомобиля, за него свои голоса отдали 282 народных депутата.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Законопроектом предусмотрено админарест на 10 суток с лишением права управления на 3 года за повторное управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Также увеличивается штраф за оставление места ДТП и уменьшается возможность виновникам таких аварий избегать ответственности за содеянное.

В частности, за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусматривается штраф 10 200 гривен с лишением прав на один год. Повторное в течение года нарушение повлечет 20 400 гривен штрафа с лишением права управления транспортными средствами на три года или административный арест на срок 10 суток. Если водитель в третий раз попадется на пьяном вождении, ему будет грозить 40 800 гривен штрафа с лишением прав на 10 лет или арест на 15 суток, тоже с лишением права управления транспортными средствами.

Если человек совершил ДТП, в результате которого пострадавший получил травмы средней тяжести, планируют наказывать штрафом от 51 до 85 000 гривен или арестом на срок до шести месяцев (лишение прав на 5 лет).

Такие же действия в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения предлагают наказывать лишением свободы на срок до 3 лет (лишение прав от трех до пяти лет).

В случае смерти потерпевшего виновнику грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет (лишение прав на срок от пяти до восьми лет). Если жертв несколько - лишение свободы на срок от 5 до 10 лет (лишение прав на срок от пяти до десяти лет). Если водитель был в состоянии алкогольного опьянения, виновнику грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет (лишение прав на срок от семи до десяти лет).

В свою очередь блогер Сергей Наумович в Facebook раскритиковал этот законопроект и назвал несколько моментов, которые вызывают тревогу.

В частности это передача, а не предъявление водительского удостоверения полицейскому (как в РФ), обязанность выходить из машины по его требованию и другие.

"Полицейским теперь будет по сути разрешена беспричинная остановка транспортных средств под соусом "отработка". Например, операция "Пьяный водитель". Это возвращает нас даже не в "девяностые", а в "совок"!", - пишет он.

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