Украина Банкам запретили отбирать жилье у должников

2020-07-16 20:30 369
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Верховная Рада разрешила пока не забирать имущество должников

Верховная Рада приняла в целом законопроект №3640 Александра Дубинского, который предусматривает, в частности, продление действия моратория на взыскание имущества по валютным кредитам.

Документ поддержали 349 нардепов, - передает Хвиля со ссылкой на Экономическую правду.

Так, глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики напомнил, что нынешний мораторий завершается в октябре этого года.

Отмечается, что законопроект вступает в силу со дня опубликования и теряет силу 1 января 2022 года

До этого Национальный банк Украины призывал нардепов не поддерживать законопроект депутата фракции "Слуги народа" Александра Дубинского, поскольку этот документ запрещает банкам урегулировать проблемные долги валютных заемщиков, в частности, 44 тыс. договоров на общую сумму 29 млрд грн.

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