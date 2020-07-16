Украина Украина подписала безвиз с еще одной страной

2020-07-16 21:30 312
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Украина и Гренада в четверг, 16 июля, заключили соглашение об отмене визовых требований. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"16 июля 2020 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и посол Гренады в Российской Федерации Олег Фирер подписали соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Гренады об отмене визовых требований. Положениями Соглашения предусматривается введение безвизовых поездок граждан Украины и Гренады сроком на 90 дней в течение 180 дней для пребывания с целью туризма или осуществления другой неоплачиваемый деятельности", - информирует МИД.

Отмечается, что соглашение вступит в силу после завершения сторонами необходимых внутригосударственных процедур.

Во время встречи стороны также обсудили перспективы двустороннего сотрудничества между Украиной и Гренадой, в частности в рамках международных организаций.

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