Украина Исполнительный директор Нафтогаза уволился, но через суд добивается выплаты премии

2020-07-17 10:43 159
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Исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко ушел из компании. 

"Друзья, сегодня мой последний день работы в Нафтогазе Украины", - написал Витренко на своей странице в Facebook. 

Он отметил, что работал в компании с 2014 года. И все эти годы "делал все, чтобы отстаивать энергетическую независимость" страны.

"Оставляя в Нафтогазе большие наработки (и деньги от Газпрома - направление, за которое я отвечал), хочу пожелать руководству компании и государства достаточно компетентности и порядочности использовать их на благо граждан Украины", - написал он.

Напомним, в середине мая Витренко заявил, что глава Нафтогаза Андрей Коболев решил уволить его в связи с сокращением должности. Однако сам исполнительный директор связывал свое увольнение со сменой приоритетов, в том числе отказом от "борьбы с российской агрессией".

Ранее Витренко через суд потребовал выплатить премию. Премия является частью зарплаты и должна быть выплачена по закону, утверждает топ-менеджер Нафтогаза.

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