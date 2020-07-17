Украина Глава МОЗ Степанов признал, что зарплаты медиков быстро повысить не получится

2020-07-17 21:36 336

В МОЗ впервые признали и открыто объявили, что уровень зарплаты медработников, который действует на протяжении всех лет независимости Украины, является постыдным.

"Я всегда считал, что тот уровень заработной платы медицинских работников - просто недопустимо. Мы последовательно должны вывести заработную плату наших медицинских работников на достойный, адекватный, справедливый уровень, на котором она должна быть. Что касается конкретных цифр, то я считаю, что минимальная зарплата врача, который приходит после интернатуры, должна быть в пределах 20-25 тыс. грн. И это мы считаем справедливым уровнем для начала карьеры медицинского работника, врача", - заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Что касается повышения, которое будет происходить с 1 сентября 2020 года, то оно рассчитано на то, что зарплата будет повышена максимум на 3,5 тыс. грн.

"Одновременно за один день сделать повышение заработной платы до тех цифр, которые я озвучил, то есть до 20-25 тыс. грн, - это достаточно трудно. Но я хочу подчеркнуть, что я не припоминаю, чтобы в другие времена власть повышала заработную плату нашим медицинским работникам. Так что мы двигаемся в этом направлении, и я буду отстаивать постоянно повышение заработной платы и буду бороться за работу каждого нашего врача и медицинского работника, чтобы она была правильно оценена в нашей стране", - подытожил министр.

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