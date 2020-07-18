ЗНО-2020: появилось срочное обращение МОН к абитуриентам, "результаты будут..."

В Украине в условиях пандемии китайского вируса завершилась основная сессия ЗНО-2020
Об этом информирует пресс-служба Минобразования.
Как отметили в профильном министерстве, окончательные результаты украинские абитуриенты узнают 29 июля.
"Внешнее независимое оценивание по химии – последнее тестирование основной сессии ЗНО-2020 – сдавали 10 880 человек, это 77,14% от общего количества зарегистрированных", – рассказали в пресс-службе.
В Минобразования также отметили, что результаты по химии будут определены уже в конце июля.
"Порог "сдал/не сдал" и результаты ВНО по химии будут определены 28 июля. Результаты появятся на страницах участников 29 июля", – уточнили в пресс-службе министерства.
Те абитуриенты, кто не смог принять участие в основной сессии тестирования по химии по причинам, не зависящим от них, еще могут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии ЗНО-2020.
Ранее мы рассказывали, что в Украине изменили правила поступления в высшие учебные заведения.
Дети, проживающие на оккупированных территориях, смогут поступить в украинские вузы по квотам. Соответствующий документ подписал Владимир Зеленский.
Согласно одобренному закону, абитуриенты, которые проживают в Крыму, на временно оккупированных территориях Донбасса и на линии соприкосновения, смогут поступить в любой украинский вуз по квоте. Квоты будут определяться в Министерстве образования.
Поступать в вузы эта категория абитуриентов сможет без ЗНО. Их знания будут оценивать по результатам вступительных экзаменов.
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