Украина Лазебная рассказала, каких пенсий в Украине ждать в 2021 году

2020-07-19 11:30 1089
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Пенсии в Украине в 2021 году могут вырасти на 15%, а повышение будет происходить в три этапа.

Об этом в интервью изданию Mind, рассказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

Сообщается, что пенсии в 2021 году повысят 1 марта в результате очередной индексации выплат, а повышение 1 июля и 1 декабря 2021 года будет связано с повышением прожиточного минимума в Украине.

«Мы уже готовимся к следующему году. Следует улучшать платежную дисциплину, мы нуждаемся в легализации и развитии экономики. Но нам надо повысить прожиточный минимум, провести индексацию: в этом году это было 11%, в 2021 году, по прогнозам, может быть около 15%», - сказала министр.

Лазебная подчеркнула, что если повышению пенсий в Украине будет способствовать экономическая ситуация в стране, то это может произойти и ранее.

Отметим, что в 2020 году украинских пенсионеров ждет еще одно повышение. С 1 декабря Пенсионный фонд Украины проведет перерасчет в связи с повышением прожиточного минимума.

Лазебная отмечает, что до конца 2021 года средняя пенсия в Украине достигнет отметки 3500 грн.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцам разъяснили, что влияет на размер пенсии, ведь большинство вышедших на заслуженный отдых людей до сих пор получают преимущественно мизерные выплаты.

Также сообщалось, что украинцы с потерей работоспособности (частичной или полной) имеют право на получение пенсии по инвалидности. Причем при назначении ежемесячных выплат неважно, когда была получена инвалидность.

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