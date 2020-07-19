Украина 19 июля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

2020-07-19 09:30 1281
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19 июля в народном календаре отмечается день Сисоя, который известен как монах-отшельник, проживавший на территории Египетской пустыни в пещере.

Народные приметы на 19 июля

– На Сисоя уже сеять поздно, а собирать еще рано.

– Портулак закрыл свои цветы – ждите непогоду.

– Если месяц большой и в тумане, то будет похолодание.

Что можно делать 19 июля

Считается, что на Сисоя роса приобретает целебную силу, поэтому именно по ней надо утром пройтись босиком.

Что нельзя делать 19 июля

В этот день нельзя давать или брать деньги в долг.

Не рекомендуется в этот день начинать новые дела.

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