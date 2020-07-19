Новый пересчет и правила получения субсидий: в Кабмине объяснили, что будет с деньгами

Украинское правительство решило изменить размер субсидий для граждан в период действия карантина
Об этом говорится в решении Кабинета министров №1101.
Так, не использованные средства, направленные на помощь в оплате коммуналки, было решено перенести на следующий отопительный сезон. Они будут начислены на средства, которые украинцы указывали в банках.
Кроме, планы правительства предусматривают увеличение норм использования энергоносителей и воды, которые будут покрываться субсидией, в 1,5 раза.
Кроме того, будет ослаблено требование к получению субсидии: если вы в период карантина не вовремя заплатили за коммуналку, помощь у вас забирать не будут.
До этого мы писали, что в Кабмине рассказали об изменении размера субсидий в следующем году.
По словам главы Минфина, правительство не намерено изменять размер субсидий на оплату коммуналки в следующем году. Даже несмотря на то, что тарифы могут быть даже ниже.
«Учитывая низкую цену на энергоносители сейчас, мы понимаем, что будет ниже тариф на отопление и больше домохозяйств выйдут из категории социально незащищенных и соответственно у них не будет необходимости получать субсидию», - рассказал министр.
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