Украина Новый пересчет и правила получения субсидий: в Кабмине объяснили, что будет с деньгами

2020-07-19 14:00 153
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Украинское правительство решило изменить размер субсидий для граждан в период действия карантина

Об этом говорится в решении Кабинета министров №1101.

Так, не использованные средства, направленные на помощь в оплате коммуналки, было решено перенести на следующий отопительный сезон. Они будут начислены на средства, которые украинцы указывали в банках.

Кроме, планы правительства предусматривают увеличение норм использования энергоносителей и воды, которые будут покрываться субсидией, в 1,5 раза.

Кроме того, будет ослаблено требование к получению субсидии: если вы в период карантина не вовремя заплатили за коммуналку, помощь у вас забирать не будут.

 До этого мы писали, что в Кабмине рассказали об изменении размера субсидий в следующем году.

По словам главы Минфина, правительство не намерено изменять размер субсидий на оплату коммуналки в следующем году. Даже несмотря на то, что тарифы могут быть даже ниже.

 Подобные меры, утверждает министр финансов Сергей Марченко, даже не рассматриваются чиновниками.

«Учитывая низкую цену на энергоносители сейчас, мы понимаем, что будет ниже тариф на отопление и больше домохозяйств выйдут из категории социально незащищенных и соответственно у них не будет необходимости получать субсидию», - рассказал министр.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Болгария начала принимать украинских туристов без теста ПЦР и карантина

2020-07-16 13:14 1257

В Крыму изменили правила въезда для украинцев в период карантина

2020-07-15 22:00 1839

"25 тысяч гривен за год": ПФУ раскрыл новые правила выхода на пенсию, что делать со стажем

2020-07-12 15:00 2445

Как в Украине изменились правила получения водительского удостоверения

2020-07-11 15:00 2970

Еще новости в разделе "Украина"

В Украине начали падать рекордные цены на яблоки: прогноз экспертов

2020-07-19 14:30 117

Новый пересчет и правила получения субсидий: в Кабмине объяснили, что будет с деньгами

2020-07-19 14:00 153

"40 лет стажа недостаточно": в ПФУ раскрыли, кто из украинцев останется без высоких выплат

2020-07-19 13:30 177

Спасатели предупреждают о сильных ливнях в Карпатах и на Закарпатье

2020-07-19 13:00 234
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В Украине начали падать рекордные цены на яблоки: прогноз экспертов 2020-07-19 14:30 117
Новый пересчет и правила получения субсидий: в Кабмине объяснили, что будет с деньгами 2020-07-19 14:00 153
"40 лет стажа недостаточно": в ПФУ раскрыли, кто из украинцев останется без высоких выплат 2020-07-19 13:30 177
Спасатели предупреждают о сильных ливнях в Карпатах и на Закарпатье 2020-07-19 13:00 234

Лента

14:30 В Украине начали падать рекордные цены на яблоки: прогноз экспертов
14:00 Новый пересчет и правила получения субсидий: в Кабмине объяснили, что будет с деньгами
13:30 "40 лет стажа недостаточно": в ПФУ раскрыли, кто из украинцев останется без высоких выплат
13:00 Спасатели предупреждают о сильных ливнях в Карпатах и на Закарпатье
12:30 Это нереально: озвучен интересный прогноз по курсу доллара в Украине до конца года
12:00 В Украине больше 700 новых случаев коронавируса: статистика на 19 июля
11:30 Лазебная рассказала, каких пенсий в Украине ждать в 2021 году
10:30 Украина стала первой в мире по уровню преступности в Европе
10:00 Россия привела в боевую готовность армию на юго-западе
09:45 Сьогодні, 19 липня, свій 50-ий День народження святкує генеральний директор-художній керівник Національної оперети України, Голова НСТДУ, н. а. України Богдан Струтинський!