Украина Новый пересчет и правила получения субсидий: в Кабмине объяснили, что будет с деньгами

2020-07-19 14:00 153

Украинское правительство решило изменить размер субсидий для граждан в период действия карантина

Об этом говорится в решении Кабинета министров №1101.

Так, не использованные средства, направленные на помощь в оплате коммуналки, было решено перенести на следующий отопительный сезон. Они будут начислены на средства, которые украинцы указывали в банках.

Кроме, планы правительства предусматривают увеличение норм использования энергоносителей и воды, которые будут покрываться субсидией, в 1,5 раза.

Кроме того, будет ослаблено требование к получению субсидии: если вы в период карантина не вовремя заплатили за коммуналку, помощь у вас забирать не будут.

До этого мы писали, что в Кабмине рассказали об изменении размера субсидий в следующем году.

По словам главы Минфина, правительство не намерено изменять размер субсидий на оплату коммуналки в следующем году. Даже несмотря на то, что тарифы могут быть даже ниже.

Подобные меры, утверждает министр финансов Сергей Марченко, даже не рассматриваются чиновниками.

«Учитывая низкую цену на энергоносители сейчас, мы понимаем, что будет ниже тариф на отопление и больше домохозяйств выйдут из категории социально незащищенных и соответственно у них не будет необходимости получать субсидию», - рассказал министр.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире