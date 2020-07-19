Украина В Украине начали падать рекордные цены на яблоки: прогноз экспертов

2020-07-19 14:30 120

В Украине на уходящей неделе начали снижаться рекордные цены на яблоки нового урожая. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

По их данным, за неделю оптовая цена на яблоко ранних сортов на украинском рынке снизилась в среднем на 10%. Производители предлагают фрукты по цене 14-22 грн/кг в зависимости от качества и сорта.

По словам садоводов, снижать цены их вынуждает достаточно высокое предложение сезонных фруктов, тогда как спрос на яблоки удерживается на низком уровне.

Но цены на яблоки все равно в среднем в 1,8 раза выше, чем в аналогичный период прошлого года. Аналитики подчеркивают, что это произошло из-за позднего начала сезона, а также уменьшения валового сбора ранних яблок в Украине.

"Урожай раннего яблока в текущем сезоне будет несколько ниже, чем в прошлом году в связи с волной весенних заморозков", – предупреждают эксперты.

Как рассказал сайту "Сегодня" глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко, украинцам не следует в этом году рассчитывать на дешевые яблоки.

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