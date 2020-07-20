Детали КАК ЭКС-ДИРЕКТОР КИЕВСКИХ МАФОВ КУЛЬТЕНКО ОРГАНИЗОВАЛ ПИР "СЛУГИ НАРОДА", – БЛОГЕР

2020-07-20 11:41 333
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Скандальную вечеринку народных депутатов партии «Слуга народа», которая состоялась 17 июля в киевском клубе, организовал замглавы фракции – Артём Культенко.

Об этом сообщает Информатор.

Поводом такого пира послужило начало долгожданных каникул народных избранников.

Видео вечеринки опубликовал у себя на ТГ-канале Михаил Добкин и при этом добавил: «Сука, до слез!».

Это же видео прокомментировал и народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива: «Слуги народа» празднуют оставленное за собой пепелище. Страну проебали. Поставленные задачи кураторов выполнили. Когда все в нищете болезнях и войне - можно и гульнуть!», - написал канал Кива.

Как передаёт Информатор, блогеру Денису Петрову из достоверных источников стало известно, что выбирая исполнителей для праздника, настоял именно на Серёге – Артём Культенко.

«Важно то, что договаривался за эту вечеринку – сам Культенко. У организаторов были разные предложения по исполнителям, к примеру, предлагали Монатика, но именно Культенко жестко настоял пригласить Серёгу с его любимой композицией «Чёрный бумер», которая для него звучит буквально как Гимн», - рассказывает блогер. Денис Петров заметил также, что «справедливости ради, глядя на видео, которое опубликовал Михаил Добкин, отрывались нардепы настолько ярко, как недавно Тищенко исполним свой нашумевший танец».

Блогер в своём посте рассказывает, кто такой Артём Культенко и чем он известен неширокой публике. На самом деле, народный депутат от «Слуги народа» Культенко является «смотрящим» от замглавы Офиса Президента Трофимова.

«Артем Культенко вообще интересная и скандальная личность. Свой трудовой путь народный депутат от «Слуги народа» начинал с директора киевских МАФов по продаже сигарет у ныне действующего народного депутата, тоже коллеги по партии,Андрея Холодова. Сейчас же в политических кругах говорят, что он – смотрящий от первого замглавы Офиса Президента Сергея Трофимова, отвечающего за сбор «черной кассы» партии. Этот «МАФиози» распилил пополам с Дубинским Киевскую область, и стрижет со своих 50% территории баблишко», - уверен Петров.

Блогер рассказал, что для так называемого «сбора денег» у Культенко имеется собственное бандформирование поз названием «потапики».

«Помните громкую перестрелку в Броварах? Так вот, как утверждают журналисты «Вестей», причиной перестрелки стали разборки между ОПГ «Потапов» из Киева и Денисом Броварским. Первые работали на рынке перевозок легально, а вторые пытались перехватить бизнес. Так вот, этих самых «потапиков» курирует именно Культенко, а поскольку пацыки стреляли именно за его финансовые интересы, то и нагнули по полной лишь тех, кого прислал туда Броварской. У него оказались не столь мощные плечи в правоохранительных органах, как у Культенко», - уточняет он.

Резюмируя, Денис Петров пишет, что Культенко также отвечает в партии «Слуга народа» за связи с другими, даже оппозиционными политсилами.

«А еще, этот организатор пира во время чумы для «Слуги народа», работает «связным» с партией ОПЗЖ, а также был замечен в компании «Европейской Солидарности» и ее лидером-вдохновителем Порошенко. По ходу, у этого парня совсем нет никаких идеологических и моральных принципов. А что, не вечно ж быть на побегушках у нардепа Холодова и заниматься крышеванием МАФов, продающих сигареты. Парень решил расти и даже менеджерить в шоубизе. Что ж, далеко пойдет…», - подытожил блогер.

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