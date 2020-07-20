Украина В Минздраве назвали сроки запуска е-больничных

2020-07-20 19:00 252
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Заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер заявил о том, что полноценно электронные больничные запустят с 2021 года.

Об этом он сказал на брифинге 20 июля, сообщает Хвиля.

«С начала 2021 года планируется полноценный запуск целевой модели по работе с электронными больничными», - сказал Ярослав Кучер.

Замминистра здравоохранения проинформировал, что тестирование системы электронных больничных еще не завершено. Однако на стадии тестирования уже видны проблемные вопросы, которые требуют доработки.

«Мнения большинства экспертов и врачей сводятся к тому, что необходимо, чтобы сейчас работала так называемая целевая модель с полной интеграцией в E-Health через те медицинские информационные системы, которые используют врачи», - заявил Ярослав Кучер.

Чиновник отметил, что завершение интеграции в E-Health планируется до конца 2020 года: «Мы планируем это сделать до конца года, многие функционалы разработаны, но учитывая то, что медицинские информационные системы со своей стороны так же должны разработать этот функционал, заявляем: давайте планировать на начало года», - сказал Ярослав Кучер.

Министерство здравоохранения вносит изменения в информацию об электронных листах нетрудоспособности, оформление которых через медицинские информационные системы будет предусматривать применение компонента медицинских заключений. Можно будет отследить, действительно ли человек обращался за медпомощью.

В Украине по состоянию на 20 июля лабораторно подтверждены 59 493 случая COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных коронавирусом увеличилось на 651 человек. В течение суток зафиксированы 13 новых летальных случаев, всего от последствий коронавируса скончались 1498 украинцев. Выздоровели 31 439 человек, болеют на данный момент 26 556 пациентов.

Напомним, испанские ученые в ходе изучения коронавирусной инфекции обнаружили самый ранний симптом COVID-19. Согласно данным исследования, в котором принял участие 21 пациент в возрасте от 40 до 69 лет, самым ранним симптомом коронавируса может быть сыпь в ротовой полости — энантема. В частности, множественные высыпания на слизистой оболочке рта обнаружили у 29% наблюдаемых пациентов. Этот симптом появился у них примерно за два дня до других клинических признаков коронавирусной инфекции.

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