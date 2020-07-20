Украина Выросли в несколько раз: что будет с ценами на овощи и фрукты в Украине

2020-07-20 21:30 90

В 2019 году арбузы в Украине стоили 8-10 гривен за килограмм, а в этом году цены выросли на четверть. Картошка в нашей стране стоит уже дороже, чем в Польше, а кабачки продаются на рынках по 15 гривен за кило. Эксперты традиционно говорят: "Подождите, еще не сезон". Но, к примеру, сезон черешен уже прошел, а дешевых ягод украинцы так и не увидели.

Фермеры, несмотря на пессимистические прогнозы, уже радуются урожаю арбузов. Говорят, что погода для бахчевых сейчас идеальная.

"Засуха в период вегетации для арбуза, когда он набирает свою спелость, – это очень хорошо", – объясняет руководитель проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты" Александр Хорев.

Арбузы нового урожая уже завезли на украинские рынки, но их мало кто покупает. Покупатели жалуются, что цены высоковаты – 15 гривен за килограмм. Перекупщики в Херсонской области покупают товар по 4 гривни за кило, чтобы потом продавать втрое дороже.

"Стараются брать арбуз на месте и доставлять его в более мелких объемах. Но при этом они умудряются зарабатывать", – говорит Хорев.

И чем больше будет идти фур и расти предложение, тем быстрее будет падать цена. Еженедельно арбузы должны дешеветь минимум на гривню. А если в августе, как в прошлые годы, их тоннами привезут на баржах, цена на рынках обвалится до пяти-шести гривен за кило.

А вот стоимость черешни уж точно не снизится. На рынке ягода уже продается по сто гривен – с начала лета она только дорожала. А скоро и вовсе исчезнет.

"Сезон черешни завершился в Украине. На деревьях уже ничего нет. Недели две – и мы на рынках черешню уже вообще не увидим", – объясняет Хорев.

В этом году в Украине был худший урожай черешни за всю историю независимости, говорит эксперт. Главная причина – аномальные весенние заморозки.

"Последние глобальные заморозки фиксировались в Украине 27 мая – этого не было за всю историю. 27 мая до минус шести!" – напоминает специалист.

От холода пострадали также абрикосы и персики. На оптовом рынке в Херсоне персики продают по 25 гривен за килограмм, что значительно дороже, чем год назад. На продуктовых базарах в том же Херсоне персики стоят уже 30 гривен за килограмм. А абрикосы, которые всегда были дешевле, сейчас есть по 35-40 гривен. На рынке немало импортных сортов – из Греции, Испании, Турции. Украинские же абрикосы на юге страны уже отходят – на деревьях почти ничего не осталось.

В то же время клубника будет аж до конца лета. Правда, урожай все равно плохой, и цены вместо снижения растут – уже до 100 гривен за килограмм.

"За месяц клубника подорожала на 20 гривен за килограмм, хотя цена еще должна была бы держаться", – говорит Наталья Зарицкая, замдиректора Украинской аграрной конфедерации.

Ситуация с овощами лучше – они немного дешевле, чем год назад. Огурцы и помидоры уже собирают на открытом грунте. Их стоимость снижается, но очень медленно. На рынках в Киеве, например, продают помидоры по 35 гривен за кило. Продавцы говорят, что цена снизится еще примерно на пять гривен.

Молодая картошка продается в среднем по 12-15 гривен. И это дешевле, чем в прошлом году, ведь урожай намного лучше.

Да и в целом урожай всех овощей борщового набора в Украине в этом году хороший. Цены на них должны снижаться. В Киеве кабачки сейчас стоят 15-20 гривен за килограмм, но в Херсоне уже значительно дешевле – 7-10 гривен. А вот у фермеров на оптовым рынке перекупщики иногда забирают кабачки и по одной гривне за кило! Случается это, когда одновременно прибывают слишком большие партии.

Многих это может удивить, но по данным Госстата, в июне цены выросли лишь на 0,2%. Проверим это на себе – ведь в начале июня "Сегодня" как раз делали контрольные закупки в одной из торговых сетей. Сливочное масло месяц назад было по 51 гривне, и сейчас стоимость такая же. Подсолнечное масло в июне продавали по 30 гривен, и теперь оно немного подешевело. А вот сахар подорожал на 40 копеек.

Зато гречка "сбросила" в цене гривню. Продавцы вынуждены снижать цену, потому что украинцы сгребали эту крупу в начале карантина, у многих еще есть запасы. Да и в целом люди покупают меньше круп – переходят на овощи. Что касается молочных продуктов, то они традиционно дешевеют летом. Однако в нынешнем году этого не происходит.

"Молоко подорожало на 5-6% в сравнении с прошлым годом, и на 2% за месяц", – подсчитала Зарицкая.

Все потому, что коров держать стало невыгодно, говорит эксперт. Их вырезают, и поголовье сокращается много лет. Цены на мясо – и на говядину, и на свинину – пока более-менее стабильны, курятина даже подешевела. Журналисты "Сегодня" могут видеть это благодаря чекам, которые мы собираем уже много лет. Килограмм филе в прошлом июле стоил 107 гривен, сейчас же – 95 гривен.

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