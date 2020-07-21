Украина Численность населения Украины с начала 2020 сильно сократилась - что происходит

2020-07-21 08:39 369

Численность населения Украины в период с января по май 2020 года сократилась более чем на 116 тысяч человек, при этом умерших за это время зафиксировано вдвое больше, чем родившихся.

"Численность населения в Украине, по оценке на 1 июня 2020 составила 41,785 миллиона человек. В течение января-мая 2020 численность населения уменьшилась на 116,7 тысячи человек", - сообщает Госслужба статистики Украины в Facebook.

За аналогичный период 2019 года, население Украины составляло 42,03 миллиона человек.

В службе отметили, что существенным остается превышение числа умерших над числом родившихся: на 100 умерших приходится 48 рожденных.

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