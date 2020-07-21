Мир Из черных ящиков сбитого над Тегераном лайнера МАУ извлекли все данные

2020-07-21 13:41 195

Во Франции Бюро расследований авиационных происшествий BEA отчиталось об успешном извлечении данных черных ящиков украинского Boeing 737, сбитого над Тегераном в январе текущего года. Об этом сообщило BEA в Twitter.

"Данные диктофона кабины CVR и регистратора полетных данных FDR были успешно загружены", - сообщили в Бюро расследований авиационных происшествий Франции.

Данные были также переданы Бюро по расследованию авиационных происшествий Ирана AAIB.

Следователи, изучающие черные ящики украинского самолета, сбитого Ираном, во вторник начнут анализировать восстановленные данные о голосах и рейсах.

Извлечение данных осуществляется совместно с иранским следователем и экспертами из Канады, США, Швеции и Великобритании, а также представителями МАУ, Boeing и производителя двигателей Safran.

Пресс-секретарь BEA также заявил, что раскрытие любой дополнительной информации является делом иранских властей, ведущих расследование.

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань выразил сомнение по поводу промежуточного доклада Организации гражданской авиации Ирана, в котором вина за сбитие самолета возлагается на смещение радиолокационной системы и отсутствие связи между оператором противовоздушной обороны и его командирами.

"Я не очень доверяю этому отчету. Это не просто результат человеческой ошибки - я думаю, что это было упрощение того, что действительно произошло", - сказал Шампань.

Председатель Канадского совета по безопасности на транспорте (TSB) Кэти Фокс назвала извлечение данных "большим шагом вперед". Она добавила, что "следующим шагом, конечно, будет проверка этих данных, проверка их качества".

Глобальные правила, регулирующие расследования авиационных происшествий, возлагают ответственность за расследование на страну, в которой происходит крушение.

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