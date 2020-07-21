Украина Курс валют в банках, обменниках, на межбанке и на черном рынке

2020-07-21 21:00 330
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

На межбанковском валютном рынке курс гривни снизился к доллару до 27,69−27,72 грн/$, а к евро — до 31,69−31,73 грн/€, свидетельствуют данные портала Минфин.

В банках доллар подорожал до 27,45−27,74 грн/$ (покупка-продажа), а евро — до 31,12−31,73 грн/€.

На черном рынке по состоянию на 11:25 средний курс покупки доллара был на уровне 27,56 грн/$, продажи — 27,68 грн/$, сообщает finance.ua. Курс евро в покупке составлял 31,34 грн/€, в продаже — 31,56 грн/€.

В обменниках, по данным finance.ua, средний курс покупки доллара — 27,48 грн/$, продажи — 27,65 грн/$. Курс евро в покупке — 31,13 грн/€, в продаже — 31,46 грн/€.

Официальный курс гривни к доллару на 21 июля — 27,60 грн/$, к евро — 31,59 грн/€.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Курс валют на 21 июля: НБУ резко опустил гривну

2020-07-20 21:00 1188

В Киеве начали проводить бесплатные экскурсии на английском языке

2020-07-20 15:11 885

Это нереально: озвучен интересный прогноз по курсу доллара в Украине до конца года

2020-07-19 12:30 7101

В Минфине дали прогноз по курсу доллара до конца года

2020-07-16 19:00 4251

Еще новости в разделе "Украина"

фото + видео В МВД заявили о задержании сообщников террориста

2020-07-21 22:30 150

Курс валют в банках, обменниках, на межбанке и на черном рынке

2020-07-21 21:00 330

В Украине планируют снизить официальный возраст молодежи с 35 до 29 лет

2020-07-21 20:30 246

В Госстате сообщили о существенном уменьшении численности населения Украины за 5 месяцев

2020-07-21 20:00 396
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

фото + видео В МВД заявили о задержании сообщников террориста 2020-07-21 22:30 150
Курс валют в банках, обменниках, на межбанке и на черном рынке 2020-07-21 21:00 330
В Украине планируют снизить официальный возраст молодежи с 35 до 29 лет 2020-07-21 20:30 246
В Госстате сообщили о существенном уменьшении численности населения Украины за 5 месяцев 2020-07-21 20:00 396

Лента

фото + видео 22:30 В МВД заявили о задержании сообщников террориста
22:00 В какие страны разрешили въезд украинцам: полный список
21:30 Усик в пролете: назван боксер, который сразится с победителем боя Фьюри – Уайлдер
21:00 Курс валют в банках, обменниках, на межбанке и на черном рынке
20:30 В Украине планируют снизить официальный возраст молодежи с 35 до 29 лет
20:00 В Госстате сообщили о существенном уменьшении численности населения Украины за 5 месяцев
19:30 Аваков рассказал, о чем "договорился" с "луцким террористом"
19:00 Луцкий террорист бросил из автобуса взрывчатку и обстрелял дрон СБУ
18:30 Журналисты отыскали семью луцкого террориста
18:00 Захват автобуса в Луцке: террорист не выпускает людей даже в туалет и не дает воды