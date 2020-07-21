Украина Курс валют в банках, обменниках, на межбанке и на черном рынке

2020-07-21 21:00 330

На межбанковском валютном рынке курс гривни снизился к доллару до 27,69−27,72 грн/$, а к евро — до 31,69−31,73 грн/€, свидетельствуют данные портала Минфин.

В банках доллар подорожал до 27,45−27,74 грн/$ (покупка-продажа), а евро — до 31,12−31,73 грн/€.

На черном рынке по состоянию на 11:25 средний курс покупки доллара был на уровне 27,56 грн/$, продажи — 27,68 грн/$, сообщает finance.ua. Курс евро в покупке составлял 31,34 грн/€, в продаже — 31,56 грн/€.

В обменниках, по данным finance.ua, средний курс покупки доллара — 27,48 грн/$, продажи — 27,65 грн/$. Курс евро в покупке — 31,13 грн/€, в продаже — 31,46 грн/€.

Официальный курс гривни к доллару на 21 июля — 27,60 грн/$, к евро — 31,59 грн/€.

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