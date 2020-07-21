Украина В Украине планируют снизить официальный возраст молодежи с 35 до 29 лет

2020-07-21 20:30 249
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "Об основах молодежной политики", которым предусматривается снижение возраста молодежи с 35 до 29 лет. Об этом говорится в на сайте парламента.

Отмечается, что нынешние возрастные рамки приводят к распылению ресурсов для решения вопросов большого количества групп молодежи разного возраста. Авторы законопроекта говорят, что уменьшение возраста молодежи позволит целенаправленно использовать ресурсы для молодых людей.

Кроме того, депутаты обратили внимание на то, что в ООН молодежью считают людей в возрасте 15-24 года, а в Евросоюзе молодыми признают людей в возрасте 13-30 лет.

По новому украинскому законопроекту предусматривается создание 3 групп молодежи:

школьники от 14 до 17 лет;
молодые люди, которые получили образование, от 18 до 24 лет;
работающая молодежь в возрасте от 25 до 29 лет.

Верхняя возрастная граница в 35 лет устанавливается исключительно для молодых семей для обеспечения их участия в программах решения жилищных вопросов.

Важно, что законом планируется создать Национальный совет по вопросам молодежи при Кабмине, чем будет обеспечиваться участие молодежи в общественно-политической жизни страны.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Covid-19 в Украине: коронавирусом инфицированы уже более 60 тысяч граждан

2020-07-21 14:14 348

КАРТА В западных и северных областях сегодня ожидаются мощные ливни с грозами

2020-07-21 12:44 513

Выросли в несколько раз: что будет с ценами на овощи и фрукты в Украине

2020-07-20 21:30 1032

Новый удар эпидемии в Украине, Зеленский поразил заявлением: "Ситуация сейчас такая, что..."

2020-07-20 19:30 1209

Еще новости в разделе "Украина"

фото + видео В МВД заявили о задержании сообщников террориста

2020-07-21 22:30 150

Курс валют в банках, обменниках, на межбанке и на черном рынке

2020-07-21 21:00 330

В Украине планируют снизить официальный возраст молодежи с 35 до 29 лет

2020-07-21 20:30 249

В Госстате сообщили о существенном уменьшении численности населения Украины за 5 месяцев

2020-07-21 20:00 396
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

фото + видео В МВД заявили о задержании сообщников террориста 2020-07-21 22:30 150
Курс валют в банках, обменниках, на межбанке и на черном рынке 2020-07-21 21:00 330
В Украине планируют снизить официальный возраст молодежи с 35 до 29 лет 2020-07-21 20:30 249
В Госстате сообщили о существенном уменьшении численности населения Украины за 5 месяцев 2020-07-21 20:00 396

Лента

фото + видео 22:30 В МВД заявили о задержании сообщников террориста
22:00 В какие страны разрешили въезд украинцам: полный список
21:30 Усик в пролете: назван боксер, который сразится с победителем боя Фьюри – Уайлдер
21:00 Курс валют в банках, обменниках, на межбанке и на черном рынке
20:30 В Украине планируют снизить официальный возраст молодежи с 35 до 29 лет
20:00 В Госстате сообщили о существенном уменьшении численности населения Украины за 5 месяцев
19:30 Аваков рассказал, о чем "договорился" с "луцким террористом"
19:00 Луцкий террорист бросил из автобуса взрывчатку и обстрелял дрон СБУ
18:30 Журналисты отыскали семью луцкого террориста
18:00 Захват автобуса в Луцке: террорист не выпускает людей даже в туалет и не дает воды