Украина В Украине планируют снизить официальный возраст молодежи с 35 до 29 лет

2020-07-21 20:30 249

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "Об основах молодежной политики", которым предусматривается снижение возраста молодежи с 35 до 29 лет. Об этом говорится в на сайте парламента.

Отмечается, что нынешние возрастные рамки приводят к распылению ресурсов для решения вопросов большого количества групп молодежи разного возраста. Авторы законопроекта говорят, что уменьшение возраста молодежи позволит целенаправленно использовать ресурсы для молодых людей.

Кроме того, депутаты обратили внимание на то, что в ООН молодежью считают людей в возрасте 15-24 года, а в Евросоюзе молодыми признают людей в возрасте 13-30 лет.

По новому украинскому законопроекту предусматривается создание 3 групп молодежи:

школьники от 14 до 17 лет;

молодые люди, которые получили образование, от 18 до 24 лет;

работающая молодежь в возрасте от 25 до 29 лет.

Верхняя возрастная граница в 35 лет устанавливается исключительно для молодых семей для обеспечения их участия в программах решения жилищных вопросов.

Важно, что законом планируется создать Национальный совет по вопросам молодежи при Кабмине, чем будет обеспечиваться участие молодежи в общественно-политической жизни страны.

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