Украина Зеленский раскрыл детали своего разговора с террористом

2020-07-22 09:42 441
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Президент Владимир Зеленский сообщил детали своего разговора с Максимом Кривошем - террористом, который захватил автобус с заложниками в центре Луцка. 

Как заявил глава государства, на протяжении дня с террористом разговаривали психологи и специально обученные этому люди.

"Сначала надо было оценить его требования, оценить насколько он адекватный человек. <...> Были немного непонятные требования, из-за чего это происходит. А если даже говорить о требованиях, отпустит ли он людей?" - отметил Зеленский.

Он добавил, что был уверен в результативности штурма, однако опасался, что погибнут люди. Поэтому захотел лично поговорить с Кривошем.

"Мы с ним говорили 7-10 минут и договорились, что он сделает первый шаг и отпустит нескольких людей. Я попросил его отпустить беременную женщину, раненого, у нас была такая информация, и ребенка. Он сказал, что раненого нет, что это был блеф. Мы договорились, что он отпустит три человека, и после этого я запишу видео", - указал президент.

Далее, по словам главы государства, террорист пообещал отпустить заложников, как только видеообращение появится в соцсетях.

"Примерно так и произошло - где-то 30-40 минут было, как он отпустил заложников", - заявил Зеленский.

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