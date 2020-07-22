Украина Зачем спецназ в Луцке пошел на штурм после того, как полиция уже арестовала террориста

2020-07-22 12:44 213
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Замминистра внутренних дел Антон Геращенко объяснил штурм луцкого террориста уже после того, как он был задержан полицией.

Отвечая на вопрос в комментарии телеканалу 1+1 о том, почему спецназ начал действовать после задержания Максима Кривоша, Геращенко заявил: "Методика проведения спецопераций, естественно, имеет свои особенности. В частности, не было известно, не собрался ли этот человек взорвать гранату, либо же совершить какие-либо другие действия, потому что под одеждой у него могло быть другое оружие, которое не видно диванным экспертам было бы на расстоянии... Поэтому было принято решение, чтобы психологически подавить волю преступника через то, чтобы были созданы выстрелы, шумовые эффекты, чтобы была подавлена его... чтобы он точно не сделал ничего плохого", - сказал замминистра.

При этом видео свидетельствуют, что террорист более минуты ждал у автобуса до того, как его задержат. А спецназ прибыл на БТР уже после того, как на него надели наручники и отвели в сторону.

Напомним, Кривош около 12 часов удерживал в автобусе 13 заложников, никто из них не пострадал. Он согласился сдаться после того, как президент Владимир Зеленский выполнил его требование - опубликовал видео с призывом смотреть фильм Земляне.

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