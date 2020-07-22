Украина Сегодня суд изберет меру пресечения задержанному луцкому террористу

2020-07-23 09:11 984
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Правоохранители готовят луцкому террористу подозрение, сейчас он находится в СИЗО, сообщает пресс-служба Нацполиции в Волынской области. Меру пресечения ему будут избирать в четверг, 23 июля.

"Сегодня злоумышленнику объявят о подозрении, а завтра суд будет избирать ему меру пресечения. Сейчас он помещен в изолятор временного содержания", - говорится в сообщении.

По факту событий в Луцке полиция и Служба безопасности Украины открыли уголовные производства. Сведения внесены в ЕРДР по ч. 2 ст.147 (захват заложников), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего), ст. 258 (террористический акт) Уголовного Кодекса Украины.

Напомним, 21 июля вооруженный террорист на протяжении дня удерживал заложников в автобусе в центре Луцка. Освободить заложников удалось вечером, никто не пострадал.

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2020-07-23 09:11 984
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