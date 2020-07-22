Украина Заложники луцкого террориста утверждают, что он не угрожал и успокаивал

2020-07-22 13:46 111
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В Луцке люди, которые более 12 часов просидели в заложниках в автобусе, рассказали, как к ним относился террорист. 

Заложники утверждают, что террорист Максим Кривош относился к ним хорошо и не угрожал. Он отказался их выпускать на улицу, требовал от руководителей государства выполнения его требований и поздравлял заложников с днем антисистемы,  сообщает "Первый канал социальных новостей".

"Хорошо к нам относились, ничего не скажу. В туалет он нам предлагал в ведро, а на улицу не отпускал", – сказала освобожденная заложница Наталья Боса.

Террорист просил всех, кто находился в автобусе, вести себя спокойно, "без лишних движений".

Напомним, 21 июля, в центре Луцка вооруженный мужчина со взрывчаткой захватил автобус с заложниками. Он сам звонил родственникам заложников, чтобы те связались с журналистами и передали его требования.

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