Соцпомощь в Украине: в Минсоцполитики сообщили о ряде изменений

Министерство социальной политики разработало ряд изменений для обеспечения доступа к социальной помощи граждан и семей, нуждающихся.
Об этом сообщает в среду, 22 июля, сайт ведомства.
Разработанная с этой целью постановление «Некоторые вопросы выплаты государственной социальной помощи» предусматривает проведение перерасчета размера помощи на детей, над которыми установлена опека или попечительство, которая выплачивалась в январе-июне 2020 года, и на детей с инвалидностью, над которыми установлена опека или попечительство.
Основные изменения предусматривают:
Министерство также разрабатывает механизмы стимулирования неработающих трудоспособных членов малообеспеченных семей к самообеспечению.
По словам Министра социальной политики Марины Лазебная, те семьи, которые сегодня по объективным обстоятельствам получают государственную социальную помощь малообеспеченным семьям, сохранят право на ее получение, а размер такой помощи будет увеличено.
Министр также отметила своевременности решения об унификации принципов назначения помощи, исключает риски субъективного характера.
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире