Украина Соцпомощь в Украине: в Минсоцполитики сообщили о ряде изменений

2020-07-22 19:00 174

Министерство социальной политики разработало ряд изменений для обеспечения доступа к социальной помощи граждан и семей, нуждающихся.

Об этом сообщает в среду, 22 июля, сайт ведомства.

Разработанная с этой целью постановление «Некоторые вопросы выплаты государственной социальной помощи» предусматривает проведение перерасчета размера помощи на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство, которая выплачивалась в январе-июне 2020 года, и на детей с инвалидностью, над которыми установлена ​​опека или попечительство.

Основные изменения предусматривают:

утвердить порядка назначения и выплаты государственной социальной помощи малообеспеченным семьям и вычисления среднемесячного совокупного дохода семьи для всех видов социальной помощи и жилищных субсидий;

установить стимулирующие механизмы для выхода малообеспеченной семьи из состояния бедности, в составе которой есть трудоспособные неработающие лица;

предоставить возможность обращения онлайн за назначением государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;

унифицировать принципы оказания помощи на детей одиноким матерям и государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;

усовершенствовать механизм взаимодействия государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления для обеспечения сервисного подхода и принципа максимальной доступности административных услуг социального характера для жителей территориальных общин;

упростить порядок временной государственной помощи на детей;

определить условия, при наличии которых возобновляется выплата пособия на детей, которые воспитываются в многодетных семьях.

Министерство также разрабатывает механизмы стимулирования неработающих трудоспособных членов малообеспеченных семей к самообеспечению.

По словам Министра социальной политики Марины Лазебная, те семьи, которые сегодня по объективным обстоятельствам получают государственную социальную помощь малообеспеченным семьям, сохранят право на ее получение, а размер такой помощи будет увеличено.

Министр также отметила своевременности решения об унификации принципов назначения помощи, исключает риски субъективного характера.

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