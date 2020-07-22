Украина В Минфине рассказали, к какому курсу доллара нужно готовиться украинцам

2020-07-22 22:00 429
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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что он считает, что усиления курса быть не должно.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

"Если курс сейчас 27-28, то он не должен ходить к 26-25. Экспортеры не ожидают девальвации курса. Нужна стабильность и отсутствие колебаний, чтобы у нас не повторилась ситуация прошлого года, за это я больше всего переживаю. Курс 23,5 гривен/доллар сильно ударил по аграриям, и по металлургам. При курсе 28 грн/доллар закупили удобрения, средства защиты, топливо, а потом продали по 23. Кто от этого выиграл?" - рассказывает он.

По его мнению, колебание курса вывело маржу из продуктивного сектора в непродуктивный. Доходность по ОВГЗ в то время зашкаливала и доходила до 30%, при любом отсутствии риска.

"Как можно было такое допустить? Забрали деньги через курс у промышленников, аграриев, без какого-либо основания, не пополнили резервы, когда могли пополнить", - добавляет министр.

Кроме этого он считает, что украинцы могут выкупать валюту. По его мнению, в таком бы случае, резервы были бы больше и курс был бы 27.

"У нас не было бы падения ВВП. Падение ВВП заложило не правительство Гончарука, я считаю, а заложил Национальный банк неразумной курсовой политикой и практически вымыванием в 4-м квартале денег из реального сектора экономики для перераспределения на непродуктивные секторы", - рассказал он.

"Если говорить об одном факторе, который бы можно было бы поменять в прошлом году и который бы я изменил, то это отношение к курсу. Нельзя было допускать усиления. Ничего никто не выиграл. Усиление курса нецелесообразно, поскольку у нас страна, которая только развивается", - дополнил министр.

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