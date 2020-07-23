Украина В каких регионах Украины с 1 сентября дети смогут пойти в школы

2020-07-23 08:39 345

В школы первого сентября смогут пойти дети из тех регионов, которые будут отвечать критериям Минздрава.

Как сообщила замминистра образования и науки Любомира Мандзий в эфире телеканала Украина 24, школы не откроют только в регионах "красной" зоны. Однако в регионах "зеленой", "желтой" и "оранжевой" зоны дети смогут пойти в школу уже с 1 сентября.

"В случае, если ваша территория попадет в зеленый, желтый или оранжевый уровень - вы можете быть уверены, что дети 1 сентября сядут за школьные парты. Только в красном уровне есть запрет посещения учреждений образования", - пояснила она.

В то же время, главный санитарный врач Виктор Ляшко подчеркнул, что в настоящее время определить эпидпорог невозможно, потому что с коронавирусом страна и система здравоохранения сталкивается впервые. Об этом он сообщил в интервью Украинском радио.

"Мы решили, что зная как рассчитать оранжевую, красную, желтую и зеленую зоны, мы говорим, что школы работают до того момента, пока район или город областного значения не попадает в красную зону. Тогда школа закрывается на период, пока проходит карантин", - отметил Ляшко.

По его словам, определенные рекомендации к тому, как работают школы в зеленой, желтой и оранжевой зонах, сейчас на стадии согласования и будут обнародованы позже.

"Мы не хотим писать нормы, которые потом нельзя выполнить с учетом даже того, что нельзя обязать учащихся на протяжении шести уроков находиться в масках в зале. Мы готовы идти на риски, чтобы обеспечить обучение детей и управлять ситуацией путем адаптивного карантина", - сказал главный санитарный врач.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире