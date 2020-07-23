Украина Полтавский захватчик отпустил полицейского

2020-07-23 17:00 138
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Захватчик прячется в лесу Решетиловского района

Захватчик Роман Скрипник отпустил полицейского и сейчас скрывается. Он прячется в лесу Решетиловского района.

Об этом сообщает "Суспильне".

Сейчас полиция его разыскивает.

Отметим, по состоянию на 15:00 правоохранители проверяли все машины, которые ехали по дороге из Больших Сорочинцев до Миргорода. У всех путешественников проверяли документы, просили открывать багажники автомобилей.

Подчеркнем, главный специалист отдела коммуникации полиции Полтавской области Полина Ларина в эфире "Украина 24" заявила, что правоохранители не знают о том, что Скрипник уже отпустил заложника. Она также отметила, что эту информацию проверят.

Кроме того, представитель Министерства внутренних дел Артем Шевченко добавил, что операция по обезвреживанию захватчика продолжается.

"Продолжается операция, целью которой является обезвреживание злоумышленника. Злоумышленник является неоднократно судимым за кражи и другие преступления, связанные с наркотиками. Но для того, чтобы окончательно снять все риски повреждения других лиц, операция продолжается... Информации о вреде здоровью заложника нет", - сказал он.

Спикер также заверил, что пока нет существенной угрозы жизни граждан.

Добавим, в 16:04 полиция Полтавской области подтвердила освобождение заложника.

"Злоумышленник посреди дороги покинул авто и скрылся в лесопосадке. Сейчас продолжается спецоперация по задержанию опасного вооруженного преступника. Заложник освобожден. Он невредим", - указано в сообщении.

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